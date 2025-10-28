Slušaj vest

Kurir je stupio u kontakt sa Lukoilovim predstavništvom u Srbiji, a na naš upit kakva je njihova sudbina u svetlu

- Kompanija je započela razmatranje ponuda potencijalnih kupaca - navodi se u saopštenju Lukoila.

Kako se precizira, prodaja se sprovodi u okviru licence američkog Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC), koja omogućava da kompanije pod sankcijama u određenom periodu zatvore svoje poslovanje u skladu sa zakonom.

Iz Lukoila dodaju da će, ukoliko bude potrebno, zatražiti produženje licence, kako bi obezbedili kontinuitet rada svojih međunarodnih filijala tokom procesa prodaje.

Ova odluka dolazi u trenutku kada ruske energetske kompanije trpe pritiske zapadnih sankcija, koje su uvedene zbog rata u Ukrajini, a koje značajno ograničavaju njihovo poslovanje na globalnim tržištima.

Lukoil je jedna od najvećih naftnih kompanija u Rusiji i među vodećim proizvođačima nafte i gasa u svetu. Njegova međunarodna imovina uključuje rafinerije, maloprodajne mreže i projekte istraživanja nafte u Evropi, Aziji i Africi.