Ruska naftna kompanija Lukoil prodaje svoje međunarodne aktive kompaniji Gunvor, čiji je vlasnik švedski milijarder Torbjörn Törnqvist, saopšteno je iz Lukoila. Transakcija je i dalje podložna ispunjenju određenih uslova.

Ranije ove nedelje, Lukoil je objavio da je započeo pregovore sa potencijalnim kupcima međunarodnih aktiva, nakon što su nove američke sankcije otežale poslovanje kompanije van Rusije.

Lukoil ima interese u naftnim i gasnim projektima u jedanaest zemalja van Rusije. Nakon toga, Gunvor je navodno podneo ponudu za te aktive, koju je Lukoil prihvatio.

Grupa za trgovinu naftom Gunvor, na čijem je čelu i koja je većinski u vlasništvu švedskog milijardera Torbjörna Törnqvista, spada među najveće svetske igrače u trgovanju naftnim derivatima.

Ruska naftna kompanija Lukoil, kojoj su uvedene američke sankcije, za sada radi na uobičajen način u Srbiji i bez ikakvih ograničenja, saopštilo je preduzeće Lukoil Srbija.

"Društvo LUKOIL SRBIJA d.o.o. trenutno normalno posluje. Sva poslovna komunikacija, nabavka, transport i plaćanja robe u veleprodaji i maloprodaji za sada se obavlja na uobičajen način, bez ikakvih ograničenja. O sadržini, domašaju i posledicama sankcija pribavljaju se pravna mišljenja renomiranih advokatskih kancelarija", navedeno je u saopštenju koje je dostavljeno medijima.