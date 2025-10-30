Slušaj vest

Torbjorn Tornkvist, suosnivač i predsednik Gunvor Group, više od četiri decenije je prisutan u industriji nafte i gasa. Kompaniju Gunvor osnovao je 2000. godine, a zahvaljujući njegovom iskustvu i preduzetničkom duhu, danas je to jedan od najvećih svetskih trgovaca naftom i energentima.

O kompaniji Gunvor

Gunvor je globalni trgovac energentima osnovan 2000. godine; kompanija je registrovana na Kipru, sa glavnim trgovačkim kancelarijama u Ženevi i značajnim poslovima širom sveta - od Roterdama i Singapura do Hjustona.

Njena osnovna delatnost obuhvata trgovinu naftom i derivatima, logistiku, skladištenje i optimizaciju snabdevanja naftnim proizvodima.

Vlasnička pozadina i reputacija

Gunvor su 2000. osnovali Genadij Timčenko i Torbjorn Tornkvist.

Nakon uvođenja američkih sankcija protiv Timčenka 2014. godine, Tornkvist je preuzeo većinski paket akcija, a Timčenko je navodno prodao svoj udeo kako bi se očuvalo poslovanje kompanije pod međunarodnim pritiscima.

Danas je Tornkvist javno prepoznat kao glavni vlasnik i izvršni lider firme.

Genadij Timčenko Foto: MIKHAIL METZEL / HANDOUT/TASS Host Photo Agency

Gunvor je dugogodišnji igrač na svetskom tržištu energenata i ima logističku mrežu i "know-how" za upravljanje rafinerijama, mrežama pumpi i skladištima.

U uslovima u kojima se ruske kompanije suočavaju sa ograničenjima, Gunvor je jedna od firmi koja može brzo preuzeti i "držati“ imovinu dok se ne razjasni regulatorni okvir - pod uslovom da dobije potrebne dozvole, posebno iz SAD (OFAC), piše Fajnenšel tajms.

Kontroverze i politički kontekst

Gunvor dugi niz godina vuče teret reputacionih pitanja zbog ranijih veza sa ruskim oligarsima.

Ulazak Timčenka u priču i kasnija prodaja njegovog udela 2014. bili su reakcija na političko-finansijski pritisak koji je usledio nakon ruske aneksije Krima. Ipak, kompanija je u poslednjih godina pokušavala da se pozicionira kao nezavisan trgovac, diversifikujući poslovanje - uključujući ulaganja u bio-goriva i projekte održive energije.

Foto: JOHN G. MABANGLO/EPA

Šta to znači potrošače u Srbiji?

Ako transakcija bude potvrđena,što zavisi od dobijanja američkih i drugih regulatornih licenci), praktičan uticaj na potrošače najverovatnije neće biti drastičan preko noći - pumpe će nastaviti sa snabdevanjem i radom pod novim vlasnikom. Međutim, promena vlasništva može doneti promenu u upravljačkim politikama, investicijama u mrežu, pristupima dobavljačima i potencijalnu rebrendiraciju na duži rok.

Prelazak u ruke globalnog trgovca poput Gunvora mogao bi otvoriti i mogućnosti uvođenja drugačijih tokova nabavke goriva i novih logističkih rešenja u regionu, prenosi Rojters.

Sledeći koraci

Lukoil je u saopštenju precizirao da je prihvatanje ponude uslovljeno dobijanjem potrebnih odobrenja (OFAC i ostalih dozvola). Obavezujući ugovor biće potpisan tek po ispunjenju svih prethodnih uslova, što znači da je proces i dalje podložan političkim i regulatornim rizicima. Dok se to ne reši, rad lokalnih kompanija i zaposlenost u maloprodaji goriva treba da ostanu stabilni, navode izvori.