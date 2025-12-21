Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandra Vučić izjavio je danas posle sastanka sa predsednikom Slovačke Republike Peterem Pelegrinijem da su razgovarali o svim važnim aspektima saradnje dve zemlje, kao i o evropskom putu Srbije, i da je dogovoren i nastavak vojno-tehničke saradnje sa tom zemljom.

- Mi smo danas dogovorili kako da nastavimo vojno-tehničku saradnju i saradnju naših vojnih industrija. Slovačka je veoma snažna po tom pitanju. Srbija nije slaba.