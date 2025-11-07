Slušaj vest

Švajcarska trgovačka kuća Gunvor odustala je od kupovine međunarodnog poslovanja ruskog naftnog giganta Lukoila, nakon što su Sjedinjene Američke Države jasno poručile da takav posao nikada neće biti odobren. Ova odluka američkog Ministarstva finansija doneta je u trenutku kada se rat u Ukrajini nastavlja, a sankcije protiv Rusije dodatno pooštravaju.

Posledice po Srbiju i region

Odluka Gunvora može imati višestruke posledice i za Srbiju.

Lukoil i Gunvor dugo su bili važni akteri na evropskom tržištu nafte, uključujući i snabdevanje država Zapadnog Balkana. Povlačenje Gunvora iz dogovora znači da će međunarodni investitori ubuduće biti oprezniji kada je reč o poslovima povezanim s ruskim naftnim kompanijama. To bi moglo otežati ulazak novih učesnika na tržište i usporiti stabilizaciju cena goriva u regionu.

Foto: Shutterstock

S obzirom na to da je Srbija u velikoj meri zavisna od uvoza goriva, domaće rafinerije i distributeri pažljivo prate kretanja na evropskom tržištu nafte. Odbijanje SAD da daju saglasnost za akviziciju može dodatno uticati na rast cena, jer konkurencija ostaje ograničena, a geopolitičke tenzije nastavljaju da remete lance snabdevanja.

Geopolitički pritisci i energetska tržišta

Gunvor je decenijama bio jedan od ključnih izvoznika ruske nafte, ali se poslednjih godina postupno distancirao od ruskog tržišta i javno osudio rat u Ukrajini.

Odustajanjem od kupovine Lukoilovog međunarodnog poslovanja, ova kompanija potvrđuje da sankcije i politički pritisci mogu zaustaviti čak i najvažnije energetske transakcije. Posledice takvih globalnih odluka osećaju se i na tržištu Srbije i celog regiona, kroz rast cena i nestabilnost u snabdevanju.