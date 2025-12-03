Slušaj vest

Srbija i dalje čeka odluku iz SAD u vezi sa licencom za produžetak rada NIS. Istovremeno, ruska strana ne namerava da proda ovu kompaniju, a sa druge strane JANAF je odbio ulaz dodatnim pošiljkama nafte, što znači da država sada mora da reorganizuje čitavu logistiku.

Količina goriva u Srbiji

Predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje, prof. dr Stevica Deđanski je rekao da građani nemaju razloga za strah i da je naša država dobro snabdevena sa gorivom i gasom, kao i to da platni promet neće biti ugrožen.

- Država je na vreme nabavila dovoljne količine goriva, pa imamo period za snalaženje, a i skladišta su nam napunjena sa gasom. Vidimo da se na dnevnom nivou prati finansijski deo kako ne bismo upali u problem sa sekundarnim sankcijama. Građanima je bitno da znaju da svega imamo, neće biti problema, jedino je država u problemu što se tiče logističke organizacije za budućnost, ali vidimo da se svakodnevno razgovara o tome i prave planovi za rešenje. Vidimo da građani veruju rukovodstvu Srbije, a to pokazuje situacija da nije došlo do gužvi na pumpama i sličnih scenarija - započeo je Deđanski.

Marko Matić, direktor Centra za odgovorne medije je u jutarnjem programu Kurir televizije istakao dobronamerne poteze prijatelja sa Zapada, pa je naišao na nelogičnost u postupanju Rusije prema nama, s obzirom na naše dugovekovno prijateljstvo.

- U ovoj situaciji kada se tuku geopolitički divovi, mi smo se našli usred te borbe, a oni fokusirani na njihovu borbu, gotovo da nas ni ne primećuju i zato mi trpimo. Međutim, nije baš da niko nije vodio računa o nama, pa ću podsetiti da su Sjedinjene Američke Države deset meseci odlagale sankcije, dakle davale su nam prostor da se prilagodimo. Nažalost, kao što je i predsednik rekao, deluje kao da Rusija nema nameru da proda NIS, uprkos onim pričama o tome da se radi na pronalaženju adekvatnog kupca. Kako oni misle da funkcioniše energetsko tržište u Srbiji, ako nemaju nameru da ga prodaju, a radi se o sankcionisanom entitetu. Rusi su time direktno ugrozili energetsku bezbednost Srbije - smatra Matić.

Ekskluzivna informacija iz Vašingtona oko sekundarnih sankcija Srbiji

Matić podseća da nema prostora za paniku među građanima i da će se situacija stabilizovati, ali da su ovo dodatni problemi našoj državi zbog toga što dve najmoćnije države vode nemilosrdan sukob.

- Nema prostora za paniku, imaćemo dovoljno energenata, ali ti energenti će biti skuplji, distributivna mreža bi bila daleko manja, pa će biti gužve na pumpama. Mi smo u situaciji da biramo hoćemo li da plaćamo skuplje benzin ili gas. Mislim da Srbija godišnje više novca troši na benzin, pa ako nemamo izbora, moramo da načinimo najracionalniji mogući potez za našu zemlju i da zaštitimo naše interese - rekao je Matić.

Matić je za Kurir izneo ekskluzivnu informaciju koji je, kako kaže, dobio direktno iz Vašingtona, a tiče se sekundarnih sankcija prema našoj zemlji.

- Kontaktirao sam prijatelje iz Vašingtona i do 15. decembra nema opasnosti od sekundarnih sankcija. Predsednik Vučić takođe ima tu informaciju, pa je učinjen još jedan ustupak Rusiji, ne bi li shvatili koliko Srbija čini za njih, pa da eventualno i oni nama izađu u susret i reše nam ovaj problem. Mi njihov hladan stav ne možemo da prihvatimo kao dobronameran i legitiman - izjavio je Matić u studiju Kurir televizije.

