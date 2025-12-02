Slušaj vest

Sankcije nisu direktno usmerene prema Srbiji, ali se preko vlasničke strukture i finansijskih tokova preliva pritisak koji može da utiče na rad rafinerija, uvoz sirove nafte i funkcionisanje ključnih energetskih sistema. Postavlja se pitanje koliko su naši kapaciteti otporni na poremećaje u globalnim lancima snabdevanja i da li je domaće tržište zaista zaštićeno od potencijalnih nestašica i skokova cena.

Istovremeno, sve više se govori o riziku takozvanih sekundarnih sankcija, koje bi mogle pogoditi bankarski sektor, platni promet i međunarodnu trgovinu. Sve su to pitanja koja prevazilaze energetiku i prerastaju u pitanje šire ekonomske bezbednosti.

O ovoj temi govorili su gosti "Usijanja": Stevica Deđanski, Centar za razvoj međunarodne saradnje, Biljana Šahrimanjan Obradović, Centar za stratešku analizu i Mahmut Bušatlija, savetnik za investicije i razvoj.

Biljana Šahrimanjan Obradović Foto: Kurir Televizija

Obradović kaže da kao odgovorna država, Srbija treba da uzme stvar u svoje ruke:

- Deset meseci smo čekali i nismo dobili nikakav odgovor. Očekujemo od našeg rukovodstva da nam isporuči rešenje u narednih 15 dana. Sekundarne sankcije neće biti katastrofa samo za 18.000 radnih mesta u NIS-u, već će značiti kolaps platnih prometa. Neće moći da se izvrše uplate i ljudi neće moći da naplate svoje usluge. NBS neće rizikovati da se to dogodi. Oni su rekli da će prekinuti razmenu sa NIS-om - kaže Obradović i dodaje:

- Onaj ko prati SAD i njihovu politiku sankcija, on dobro razume šta Amerikanci žele da urade. Prošle godine sam imala šansu da vdim mapu sankcija. Imali smo sreću da su sankcije odlagane 10 meseci, a to je isključivo bilo zbog imidža naše zemlje. Poznajući upornost SAD videla sam da nema odustajanja. Sankcije se uvek sprovode do kraja. Mi smo šansu prokockali. Nikakav treći partner ovde ne postoji, niti je u igri. Sada vidimo koliko štete mogu da donesu ovakve sankcije. Viktor Orban je dao garancije da možemo računati na Mađarsku po pitanju derivata, ali kako će to funkcionisati ako Narodna banka Srbije zatvori svoje tokove novca.

Sekundarne sankcije

Mahmut Bušatlija Foto: Kurir Televizija

Situacija oko mogućih sekundarnih sankcija postala je jedno od najvažnijih ekonomskih i političkih pitanja u Srbiji, nakon što je predsednik Aleksandar Vučić upozorio da bi odluka OFAC-a o neprodužavanju licence za saradnju sa NIS-om mogla izazvati velike posledice i probleme:

- Ne bi ste mogli da bilo šta kupite u inostranstvu, a mi 90% hrane uvozimo jer smo zemlja koja je uništila svoju ekonomiju, naročito u poslednjih 11 godina kad je dinar postao sila. Zavisimo od inostranstva. Onog momenta kad se zaustavi rad rafinerije, sve ono što se traži od nas je urađeno. Rusi će sigurno ostati većinski vlasnici a najverovatnije će ići na to da zatvore rafineriju. Mogu da je pripreme da ne radi određeni broj godina i to bi bilo jedno od rešenja - kaže Bušatlija.

Rok - 15. januar

Predsednik Vučić rekao je da ako ruski partneri ne donesu odluku do 15. januara sledeće godine, država će morati da preuzme stvar u svoje ruke. Deđanski kaže da to ne znači naionalizaciju NIS-a:

- Gasa će biti, nafte i plaćanja će biti. Nafta se uvozi, možda će to biti skuplje, država neće imati mnogo zarade ali to neće preneti na građane. Vidimo intenciju države da podiže plate i penzije, mi nećemo da delvarviramo evro i građani nemaju potrebe da se plaše. Možda će biti manji broj pumpi i samim tim i veće gužve - kaže Deđanski i dodaje:

- Građani neće imati problem, ljudi žive u strahu bespotrebnom. Što se tiče plaćanja, predsednik je doneo odluku na nivou države da će se do ponedeljka produžiti platni promet. Razlog je da se isplate plate, ali je poenta da imaju procenu da to neće ugroziti finansije Srbije još 7 dana. Sjedinjene Američke Države su uvele sankcije ruskoj kompaniji, a ne srpskoj. Mi stradamo i zbog jedne i zbog druge strane.

Stevica Deđanski Foto: Kurir Televizija

JANAF nije hteo da uveze naftu u robne rezerve. Tim činom se stavlja do znanja da je čitava Srbija pod sankcijama:

- Jedini razlog što su to uradili jeste da bi se pokazalo da je Srbija pod sankcijama. Nama bi to olakšalo priču jer nismo mi pod sankcijama. Amerikanci nisu pravedno uveli sankcije nama, jer mi gradimo sa njima dobre odnose. Sankcije su protiv međunarodnog prava ali što se to nas tiče? Mada, mi tražimo od njih da nas podrže. Očekivao sam da će imati više razumevanja. Oni su vrlo bezobrazni i kada uvedu sankcije oni teraju do kraja - kaže Deđanski i dodaje:

- Ne znamo da li Rusi ne žele da prodaju to. Ja ne želim da se imovina otima ali mislim da bi trebali da nam pomognu. Osnovna poruka naše države je bila da ne želimo da otimamo tuđu imovinu. Sve što donesemo 15. januara ali da nije nacionalizacija nije ekstremno.

"Sekundarne sankcije bi značile kolaps platnog prometa u Srbiji!" Analitičari upozoravaju: Ovo su moguće posledice po NIS od 15. januara Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs