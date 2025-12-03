Slušaj vest

Aktuelna situacija sa NIS, posebno nakon najava o obustavljanju rada Rafinerije u Pančevu, dokaz su da je Srbiji neophodan novi energetski sistem, pošto postojeći posle 54 godine više ne funkcioniše, zaključak je debate "Energetska sigurnost Srbije u svetlu aktuelne krize – izazovi i rešenja" koja je održana u organizaciji Fondacije centra za demokratiju.

Problem je, kako su istakli učesnici debate, što novi, moderniji i energetski efikasniji sistem zahteva vreme, verovatno više godina, kako bi se sproveo u delo.

- Ovo je školski primer šta se dogodi kad zemlja zavisi od uvoza, a trebalo bi da se više oslanja na sopstvene resurse. Nova strategija koja bi se delom oslanjala na obnovljive izvore energije, kao što su solarni paneli ili struja proizvedena iz vetra, mogla bi da nam donese energetsku sigurnost i stabilnost. Ali, to ne može da se dogodi preko noći, ovakva ulaganja zahtevaju značajna sredstva, ali su vrlo isplativa. Naravno, da ova vrsta energenata ne može u potpunosti da zameni fosilana goriva ili ugalj koji koristimo za proizvodnju struje, ali svakako mogu da pomognu i smanje našu zavisnost od uvoza - rekao je ekspert za energetiku Aleksandar Kovačević.

Foto: Shutterstock

Govoreći o energetskoj sigurnosti Srbije, a u svetlu problema sa NIS, prof. dr Goran Radosavljević direktor Instituta FEFA i profesor na istoimenom fakultetu je istakao da je sada lako reći da je prodaja NIS bila loša odluka, i da danas ubiramo plodove onoga što smo radili pre gotovo dve decenije.

- Problem sa energentima ne datira od juče, prisutan je već više decenija, jer niko nije želeo da se uhvati u koštac sa tim. U energetici nisu moguća brza rešenja, posebno zato što mora da se razmišlja dugoročno. Mislim da smo došli u situaciju da sada to moramo da rešavamo, jer je najskuplji onaj energent koga nema - istakao je on.

Učesnici u debati veruju da se problemi sa NIS neće poremetiti tržište naftnih derivata, jer u Srbiji već postoje komercijalni igrači, a verovatno će se pojaviti i novi koji žele da iskoriste novonastalu situaciju.

- Tržište se već menja, uvoz raste, NIS gubi svoj udeo, a ako se Rafinerija i vrati u igru, što ne očekujem u skorije vreme, pitanje je šta NIS posle svega može da ponudi potrošačima kako bi se vratili na njihove pumpe. U ostalom, postoje mnoge zemlje koje ni nemaju sopstvenu rafineriju za preradu sirove nafte, pa opet funkcionišu bez problema - dodao je Kovačević.

Na pitanje kako rešiti nastale probleme stručnjak za energetiku Miodrag Kapor vidi u povezivanju sa zemljama regiona.

- Ali, to ne može da funkcioniše samo na polju energije i ekonomije, već i na političkom nivou - kazao je Kapor.

Na pitanje da li problemi oko NIS mogu da se "preliju" i na druge oblasti ekspert za energetiku Aleksandar Kovačević je naglasio da ne očekuje da će situacija sa NIS izazvati inflatorni pritisak čega se građani Srbije zapravo najviše i plaše.

Ilija Batas Bjelić iz Instituta tehničkih nauka SANU je istakao da nismo imali suverenitet po pitanju energetike, jer smo svoje resurse dali drugim kompanijama.

- Da li će Srbija propasti bez NIS? Neće, ali hoćemo ako nastavimo ovako i očekuje nas puno posla u ovoj oblasti - naglasio je on.

Kako su se jednoglasno složili svi učesnici u debati narednih godina potrebno je da Srbija otvori jedan potpuno novi, dinamičan i moderan energetski sistem, da sprovodi novu energetsku politiku koja će nam doneti sigurnost, stabilnost i veću nezavisnost kad su u pitanju energenti.