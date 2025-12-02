Slušaj vest

Rafinerija u Pančevu, jedan od ključnih pogona Naftne industrije Srbije, danas i zvanično prestaje sa radom nakon 54 dana otkako u našu zemlju nije ušla ni kap nafte, a Srbija se samim tim nalazi pred najvećim energetskim testom.

Kurir ispred Rafinerije Pančevo

Sama rafinerija u Pančevu ne sme da se snima, našu ekipu je obezbeđenje ovog prostora odmah legitimisalo, a kako naš reporter navodi oni su zapravo i jedini prisutni u rafineriji u Pančevu.

Kurir televizija uživo ispred rafinerije u Pančevu: Ovde je pusto, samo se nalazi obezbeđenje koje nas je odmah legitimisalo Izvor: Kurir televizija

- Ovde je prilično mirno i sva parking mesta su slobodna, a radnika u ovom momentu nema. Jedino se obezbeđenje ovde nalazi. Danas je 55. dan kako su Amerikanci uveli sankcije Naftnoj industriji Srbije, a krajnji ishod svega je i dalje neizvestan. Iz Privredne komore Srbije su nam rekli da ukoliko rafinerija ne bude radila neko kraće vreme, da to neće predstavljati problem, ali ako to potraje, to će umanjiti vrednost NIS - podelio je Ivković sa gledaocima Kurira.

Čekanje na licencu

Nebojša Oberknežev, magistar naftno-gasnog inženjerstva navodi da je uspeh za državu što je rafinerija uspela da radi gotovo dva meseca od stupanja američkih sankcija, pa je istakao da čekamo licencu OFAK.

Foto: Kurir Televizija

- Videćemo da li postoje još neke količine sirovina unutar same rafinerije za minimalnu cirkulaciju. Međutim, sankcije su na snazi već 55 dana, a rafinerija je za sve to vreme radila i to je svojevrsni uspeh za kompaniju i državu. Država je dala 84 tone sirovine, kada je reč o sirovoj nafti, a nakon toga je rafinerija radila, dok je već nedelju dana u režimu tople cirkulacije. Bitno je da stigne licenca i neka u njoj piše bilo šta. Ja sam optimističan i mislim da će licenca stići kao pozitivna jer nema razloga da bude nešto negativno - rekao je Obrknežev gostujući na Kurir televiziji.

Obrknežev se osvrnuo na to šta će se desiti kada dođe licenca od OFAK, pa je spomenuo reči predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.

- Od momenta stizanja licence, bila ona pozitivna ili negativna, pa u periodu od 50 dana mi dajemo rok jednoj strani, odnosno Rusiji, da se promeni kapital. Do tada, država zna šta bi bilo tog dana, a mi činimo to prijateljstvo sa Rusima, pa govorimo izvolite ljudi, neka bude na teret naše države, ne građana, već budžeta i da nađu kupca, ako nisu do sada. Da podsetim, Amerika nije nama uvela sankcije, već Rusiji i njenom kapitalu. Ukoliko licenca bude negativna onda ne mogu da opravdan niti jedan postupak Amerikanaca prema Rusiji, a da ide preko naših leđa jer nemaju razloga za to - istakao je Obrknežev.

Šta zaustavljanje rafinerije znači za građane?

Nadležne institucije nalažu da ima dovoljno derivata i da neće doći do nestašice, a da li bi ovo moglo da utiče na cenu i u kojoj meri, komentar je dao Vladimir Vasić, bankar i finansijski konsultant za Kurir TV.

Vladimir Vasić Foto: Kurir Televizija

- Jutros sam sipao gorivo na NIS pumpi i platio sam karticom, pa takva vrsta plaćanja i dalje funkcioniše i nastaviće tako sve dok NBS ne proceni da Naftna industrija Srbije treba da se izoluje iz platnog sistema upravo zbog potencijalnih pretnji sekundarnih sankcija, odnosno mogućstvu da i drugi entiteti budu kažnjeni koji posluju sa NIS. Neizvesno je, OFAK nikako da izda tu licencu. Siguran sam da se neće biti stanje kao 90-ih - rekao je Vasić.

Nebojša Atanacković, vlasnik benzinske pumpe, je analizirao situaciju na samim pumpama s obzirom na to da je sa tržišta praktično uklonjen najveći igrač.

Foto: Kurir Televizija

- Verovatno će doći do značajnih promena, ne može da ostane kako je bilo.Mislim da ćemo morati zamenimo proizvodnju derivata uvozom istih koji bi nadomestili proizvodnju koju je imala NIS rafinerija u Pančevu. Ako želimo da nam petrohemija nastavi sa radom, neophodno je nabaviti 600-800 hiljada tona godišnje za rad petrohemije. Bez toga bi kao država osetili značajnu štetu. Bez obzira na ove okolnosti koje su nas zadesile, a čekali smo ih od početka godine. Mora se istaći da je velika razlika u odnosu na one godine kada je bila potpuna blokada Srbije i Crne Gore jer je sada u pitanju blokada isključivo NIS. Imaćemo dovoljno derivata i potrošači ne bi trebalo da oko toga brinu. Mada, šteta, koja je već sada nastala, biće još veća jer će cena morati da bude iznad ove, a neće se povećavati jedino ukoliko se država odrekne dela akciza u onom nivou u kome je transport derivata i nabavka istih skuplja, nego što je to do sada bio slučaj, koji je bio sigurno najekonomičniji transport nafte i prerada u domaćim kapacitetima - zaključio je Atanacković.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.