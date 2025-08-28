Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je sjajnu vest za penzionere.

Penzije će od 1. decembra biti uvećane za 12 odsto, rekao je Vučić na TV Pink.

"Imamo veliku vest za penzionere. Najavio sam da će od 1. decembra penzije rasti od 7 do 8 posto. Ukoliko je neko imao penziju 40.000, onda bi mu bila 43.200. Penzije će rasti možda čak i 12 posto. Ubrzano se približavamo onoj cifri koju smo rekli od 650 evra prosečne penzije koju smo najavili do kraja 2027. Znači ko sad ima penziju 50.000 dinara, od 1. decembra imaće 56.000 dinara. Gledaćemo da to isplatimo pre pravoslavnog Božića. 12 posto, nigde tako ne rastu penzije. Vraćamo sve ono što su penzioneri dali, pokazali strpljenje", rekao je Vučić i dodao:

"Nama je sada prosečna penzija u Srbiji 436 evra, tada će biti između 485 i 490 evra. Pri tome nemojte zaboraviti da bi kod nas prosečna penzija bila značajno viša, da nije poljoprivrednih penzionera i samostalnih".

Penzija je 2012. bila 202 evra, podsetio je Vučić.

"Plate su nam neuporedivo brže rasle nego plate. Sada vraćamo to i ljubav koju su poenzioneri pokazali prema državi. Sada će skoro 500 evra da iznosi prosečna penzija", kaže Vučić.

Najavio je za penzionere još jednu lepu vest.