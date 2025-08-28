Slušaj vest

On je rekao da je 2012. godine BDP ukupan bio 35 milijardi godišnje, a "2027. ćemo da završimo sa 102 milijarde".

1/6 Vidi galeriju Vučić govori o svim aktuelnim temama Foto: Printskrin Pink TV

"Te 2012. godine imali smo 1.865.000 zaposlenih, a danas 2.370.103 zaposlena, čak formalno zaposlena".

Kaže da je stopa nezaposlenosti 2012. bila 25,9%, a da je danas 8,5% i dodaje da su istu priču pokušali da prodaju mladi ljudi bez lica - OTPOR.

"Nisu oni vladali suštinski, već su rekli da će vladati eksperti", kazao je Vučić i podsetio na grupu G17+.