VUČIĆ UPOREDIO REZULTATE: 2012. je BDP bio 35 milijardi, a 2027. ćemo da završimo sa 102! Onda je stopa nezaposlenosti bila 25,9%, a danas je 8,5%
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izneo je, gostujući na TV Pink, važne podatke.
On je rekao da je 2012. godine BDP ukupan bio 35 milijardi godišnje, a "2027. ćemo da završimo sa 102 milijarde".
"Te 2012. godine imali smo 1.865.000 zaposlenih, a danas 2.370.103 zaposlena, čak formalno zaposlena".
Kaže da je stopa nezaposlenosti 2012. bila 25,9%, a da je danas 8,5% i dodaje da su istu priču pokušali da prodaju mladi ljudi bez lica - OTPOR.
"Nisu oni vladali suštinski, već su rekli da će vladati eksperti", kazao je Vučić i podsetio na grupu G17+.
"Tako su ekspertski vodili zemlju da nam je zemlja bila uništena i sad nam nude isti model. Ne želi narod da se vraća u prošlost, u vreme onih koji bi sada opet da dođu na vlast", kaže Vučić.
