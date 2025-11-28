Slušaj vest

Prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u septembru su najviše zarade imali radnici u sektoru naftne industrije.

Posmatrano po delatnostima, najviša primanja zabeležena su u proizvodnji koksa i derivata nafte, gde su zaposleni prosečno zaradili 319.923 dinara. S druge strane, najniže prosečne plate imali su radnici u ličnim uslužnim delatnostima, 62.379 dinara.

Na drugom mestu po visini plata nalaze se programeri, sa prosečnom zaradom od 295.476 dinara.

Slede zaposleni u eksploataciji sirove nafte i gasa, koji su tokom septembra primili u proseku 283.916 dinara.

Zanimljivo je da su plate u ove dve delatnosti, eksploataciji nafte i gasa i proizvodnji koksa i derivata nafte, u odnosu na avgust značajno porasle: u prvom slučaju za 78 odsto, a u drugom za 73 odsto.

Na listi delatnosti sa najvišim zaradama nalaze se i vazdušni saobraćaj, gde je prosečna plata 247.262 dinara, kao i oblast naučnih istraživanja i razvoja, gde je prosek 212.083 dinara.

Sa druge strane, ispod republičkog proseka ostala su primanja u poljoprivredi, 87.443 dinara, kao i u celokupnoj prerađivačkoj industriji, gde je prosek 98.753 dinara. U okviru prerađivačke industrije razlike su velike: od 68.124 dinara u preradi drveta (osim proizvodnje nameštaja) do pomenutih 319.923 dinara u proizvodnji koksa i naftnih derivata.

Ispod proseka su i sektori građevinarstva, 94.661 dinar, trgovine, 91.459 dinara, kao i poslovanja nekretninama, 98.982 dinara.

Najniže zarade, ispod 70.000 dinara, zabeležene su u preradi drveta, ostalim uslužnim delatnostima, pripremanju i posluživanju hrane i pića, 63.881 dinar, te u popravci računara i predmeta za ličnu i kućnu upotrebu, 67.148 dinara.