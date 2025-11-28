Slušaj vest

Budući da je danas u Srbiji, ali i širom sveta počeo Black friday sa velikim popustima, koje se odnose i na kupovinu preko interneta, uočena je pojava brojnih lažnih oglašavanja koja lako mogu da dovedu kupce u zabludu.

Upozorenje MUP-a Srbije zbog Crnog petka
- Poslednji petak u novembru svim ljubiteljima kupovine preko interneta poznat je kao "Crni petak (Black friday)". S obzirom da su ponude vrlo povoljne, čuvajte se mogućih prevara i budite oprezni prilikom kupovine "online" - objavio je MUP Srbije na zvaničnom Instargam profilu.

