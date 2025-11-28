Slušaj vest

Guvernerka Tabaković istakla je ovom prilikom da za zemlju veličine Srbije, sa malom i otvorenom ekonomijom, povezanost sa BIS-om nije samo pitanje prestiža, već pre svega pitanje kvaliteta politika koje sprovodi i kredibiliteta koji gradi.

Ona je podsetila da srpski finansijski sistem danas karakteriše stabilnost - inflacije koja je u ciljanim okvirima, deviznog kursa kao sidra opšte ekonomske stabilnosti, visoka kapitalizovanost i likvidnost banaka, rekordno nizak udeo problematičnih kredita i rastuća dinarizacija.

- Ne mali broj puta sam naglašavala i da stabilnost nije sama sebi svrha. Ona je preduslov za dugoročan i inkluzivan rast, za investicije, za podizanje životnog standarda građana i zaštitu najosetljivijih grupa stanovništva od troškova visoke inflacije - rekla je guverner Jorgovanka Tabaković.

Ona je na sastanku izrazila želju Narodne banke Srbije da produbi saradnju sa BIS-om, kako kroz istraživanja i zajedničke projekte tako i kroz praktičnu razmenu iskustava.