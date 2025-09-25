Slušaj vest

Prema kalendaru isplata koji je danas objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), septembarske penzije će prvo dobiti korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti i to 2. oktobra, kada će primanja dobiti svi samostalci bez obzira na to za koji način isplate su se opredelili.

Dva dana kasnije, 4. oktobra, počeće isplata preko tekućih računa za vojne i poljoprivredne penzionere, a 6. oktobra za penzionere iz ove dve kategorije koji penzije dobijaju na kućnim adresama ili ih podižu na poštanskim šalterima.

Kao i obično, penzije će poslednji dobiti korisnici iz kategorije zaposlenih.

Njima će, nezavisno od toga da li penzije primaju preko tekućih računa, na kućnim adresama ili šalterima pošta, isplata početi 10. oktobra.