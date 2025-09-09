OVIM PENZIONERIMA OD JANUARA ČEK VEĆI ZA 30.000 DINARA: Tačan spisak povišica za najstarije sugrađane
Početkom januara sledeće godine svi penzioneri u Srbiji trebalo bi da dobiju ček sa iznosom većim za 12 odsto, što znači da će prosečna penzija porasti za oko 6.000 dinara mesečno. Na godišnjem nivou to je više za oko 72.000 dinara u odnosu na trenutna primanja.
Međutim, u zavisnosti od visine sadašnjih primanja, penzioni čekovi će od januara biti veći od 2.600 do 30.627 dinara.
Kao i obično, najmanju povišicu će dobiti poljoprivredni penzioneri, čija su prosečna primanja u junu iznosila 21.786,02 dinara. S povećanjem od 12 odsto njihov ček će biti uvećan za 2.624 dinara od januara sledeće godine te iznositi 24.400 dinara.
Penzioneri iz kategorije zaposlenih s najnižom penzijom od 27.711,33 dinara dobiće po 3.325 dinara više, to jest ukupno će primiti 31.037 dinara. S druge strane, penzioneri s najvišim penzijama od 255.231,18 dinara dobiće povišicu od 30.628 dinara te će u januaru primiti ček na ukupno 285.859 dinara.
Sadašnji iznos Uvećanje Novi iznos
21.786 2.624 24.400
27.711 3.325 31.036
30.000 3.600 33.600
40.000 4.800 44.800
50.000 6.000 56.000
50.662 6.079 56.741
60.000 7.200 67.200
70.000 8.400 78.400
80.000 9.600 89.600
90.000 10.800 100.800
100.000 12.000 112.000
110.000 13.200 123.200
120.000 14.400 134.400
255.231 30.627 285.858
*Iznosi su u dinarima
Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će penzije od 1. decembra ove godine porasti za 12 odsto, a kako je to stručno obrazložio ministar finansija Siniša Mali, to će za penzionere značiti "još jedna penzija više na godišnjem nivou".
- Biće oko 12 odsto, možda čak i malo više od 12 odsto. Pogledajte, recimo, ako se penzija od 40.000 dinara poveća za 12 odsto naredne godine, to im je skoro 5.000 dinara na mesečnom nivou više. Dakle, puta 12 meseci, to je još jedna mesečna penzija na godišnjem nivou za naše najstarije sugrađane - rekao je Mali.
Ekonomista Aleksandar Stevanović ističe za Kurir da je povećanje penzija za 12 odsto od 1. decembra održivo i da samo treba da se držimo formule za usklađivanje penzija sa inflacijom.
- To povećanje je veliko jer je Srbija i dalje u domenu relativno velike inflacije koja se stišava. Imamo i rast plata koji i dalje traje i koji je prevashodno uzrokovan smanjenjem radne snage u Srbiji. Nismo još uvek ugrozili budžetsku stabilnost, ali ako se nastavi sa smanjenejm rasta BDP, onda će verovatno doći do usporavanja rasta penzija u nekom momentu. Zasad ne postoji ugroženost budžetskih projekcija i dobra je stvar što nismo mnogo zadužena zemlja. Bilo kakav novi poremećaj spolja mogli bismo da amortizujemo zaduženjima, jer smo sada blizu toga da budemo nisko zadužena zemlja za evropske standarde - kaže Stevanović.
Da su penzioneri izuzetno zadovoljni povećanjem penzija u toku 2025. i najavljenim povećanjem od 12 odsto od 1. decembra, potvrđuje Milan Nenadić, predsednik Saveza penzionera Vojvodine.
- Penzioneri izvanredno komentarišu najavljeno povećanje penzija od 12 odsto. To mnogo znači. Na taj način, kao i usklađivanje penzija od 10,9 odsto ove godine, ne samo da se prati inflaciju, koja je oko tri do četiri odsto, već prati i zarade. To znači da penzije neće slabiti u odnosu na zarade i da će učešće prosečne penzije u prosečnim zaradama biti najmanje 50 procenata. Penzioneri to pozdravljaju i žele da se tako nastavi kako ne bi došlo do slabljenja tog odnosa - ističe Nenadić i dodaje da je najvažnije da je penzioni sistem stabilan i da doprinosi pokrivaju sadašnje iznose penzija.
- 255.231 dinar iznosi najviša penzija u Srbiji
- 50.662 dinara iznosi prosečna penzija u Srbiji
Nenadić posebno naglašava da oko 980.000 penzionera koji primaju do prosečnog iznosa penzija od 50.662 dinara svakog meseca dobija iz državnog budžeta pomoć u iznosu od pet odsto svoje penzije.
- I ne samo oni, nego i oni čije su penzije između prosečne i 65.000 dinara primaju određeni procenat pomoći iz budžeta kako ih ovi s penzijama nižim od prosečnih ne bi sustigli, a i takvih je na desetine hiljada. Mi imamo u Srbiji 200 udruženja penzionera i svi oni podržavaju takvu politiku odnosa prema penzijama. I mi dajemo podršku da se u tom pravcu nastavi, da Srbija ekonomski napreduje, da se dobro radi i da ljudi dobro žive i penzioneri i socijalne kategorije stanovništva - zaključuje Nenadić.