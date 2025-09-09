Ekonomista Aleksandar Stevanović ističe za Kurir da je povećanje penzija za 12 odsto od 1. decembra održivo i da samo treba da se držimo formule za usklađivanje penzija sa inflacijom.

- To povećanje je veliko jer je Srbija i dalje u domenu relativno velike inflacije koja se stišava. Imamo i rast plata koji i dalje traje i koji je prevashodno uzrokovan smanjenjem radne snage u Srbiji. Nismo još uvek ugrozili budžetsku stabilnost, ali ako se nastavi sa smanjenejm rasta BDP, onda će verovatno doći do usporavanja rasta penzija u nekom momentu. Zasad ne postoji ugroženost budžetskih projekcija i dobra je stvar što nismo mnogo zadužena zemlja. Bilo kakav novi poremećaj spolja mogli bismo da amortizujemo zaduženjima, jer smo sada blizu toga da budemo nisko zadužena zemlja za evropske standarde - kaže Stevanović.