Za više od 1,6 miliona penzionera u Srbiji uskoro počinje isplata penzija za septembar, a PIO fond je utvrdio detaljan kalendar isplate.

Prvi na spisku kao i ranijih meseci su oni koji su radni vek proveli u samostalnoj delatnosti i oni će svoj novac dobiti 2. oktobra, bez obzira da li primaju na ruke ili preko tekućeg računa. Dva dana kasnije stiže ček bivšim poljoprivrednicima i vojnim penzionerima, ai samo preko računa, dok će 6. oktobra biti isplaćen onima kojima poštar donosi na ruke.

Najbrojniji korisnici penzija iz redova bivših zaposenih su poslednji na spisku i za njih će novac stići 10. oktobra.

Od 1. decembra penzije će biti uvećane za 12,2 odsto, pa će prosečan ček biti 485 evra. Taj novac penzioneri će dobiti u januaru.

Prema podacima PIO fonda prosečna julska penzija iznosila je 50.657 dinara, što sa najavljenom povišicom od 12,2 odsto, prosečno penzionersko primanje povećava na 56.842 dinara.

Statistika pokazuje da najniže čekove u Srbiji primaju korisnici iz kategorije zaposlenih i samostalnih delatnosti i trenutno iznose 27.711, kao i poljoprivredni - 21.786 dinara. Najviša penzija prema važećem Zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju za sve kategorije korisnika, uključujući i profesionalna vojna lica, za 45 godina staža je 255.231 dinar.

