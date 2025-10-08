Slušaj vest

Postavlja se pitanje da li je to ispravno i koliko dugo gorivo zapravo može stajati bez promene kvaliteta.

Iz jedne naftne kompanije u našem komšiluku stiže odgovor koji ukazuje na opasnosti i preporučene rokove:

- Skladištenje u neadekvatnim uslovima, osim ugrožavanja zdravlja i života ljudi, može dovesti i do degradacije kvaliteta te problema prilikom primene takvog goriva. Ako se gorivo skladišti u namenskim rezervoarima, koji imaju mogućnost održavanja i dreniranja, preporuka je da se benzin čuva do dve godine, dok se dizel gorivo može čuvati do šest meseci. U kanisterima može doći do kondenzacije vode usled velikih razlika u temperaturi okoline, kao i do razvoja mikrobiološkog zagađenja.

Skladištenje goriva u neadekvatnim uslovima može da ga pokvari, pri čemu je dizel gorivo izloženije degradaciji. Sve informacije upućuju na to da je rok upotrebe goriva u kanistrima tek nekoliko meseci.

Stoga, preporuka je da se ne prave zalihe goriva u garažama, s obzirom na to da se radi o lako zapaljivom materijalu, a njegovo stajanje značajno utiče na kvalitet.