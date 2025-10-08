DA LI SE ISPLATI DA ČUVATE GORIVO U BALONU? Na ovo niko ne računa, a može da vam propadne sve što ste natočili
Postavlja se pitanje da li je to ispravno i koliko dugo gorivo zapravo može stajati bez promene kvaliteta.
Iz jedne naftne kompanije u našem komšiluku stiže odgovor koji ukazuje na opasnosti i preporučene rokove:
- Skladištenje u neadekvatnim uslovima, osim ugrožavanja zdravlja i života ljudi, može dovesti i do degradacije kvaliteta te problema prilikom primene takvog goriva. Ako se gorivo skladišti u namenskim rezervoarima, koji imaju mogućnost održavanja i dreniranja, preporuka je da se benzin čuva do dve godine, dok se dizel gorivo može čuvati do šest meseci. U kanisterima može doći do kondenzacije vode usled velikih razlika u temperaturi okoline, kao i do razvoja mikrobiološkog zagađenja.
Skladištenje goriva u neadekvatnim uslovima može da ga pokvari, pri čemu je dizel gorivo izloženije degradaciji. Sve informacije upućuju na to da je rok upotrebe goriva u kanistrima tek nekoliko meseci.
Stoga, preporuka je da se ne prave zalihe goriva u garažama, s obzirom na to da se radi o lako zapaljivom materijalu, a njegovo stajanje značajno utiče na kvalitet.
BiznisKurir/Kamatica