Aiči je ostao upamćen po tome što su na tom mega događaju prvi put široj javnosti predstavljeni vodonični automobili, robotski vodiči i virtuelna realnost, a najviše po tome što je koncept „Mudrost prirode“ preneo u živo iskustvo, kroz izložbene prostore u skladu sa prirodom.

U godini u kojoj Japan organizuje i Ekspo 2025 u Osaki, ovaj jubilej ima poseban značaj, podsećajući na trajni uticaj Ekspo manifestacija na čitav svet.

Srbiju i predstojeći Ekspo 2027 u Beogradu na ovoj svečanosti predstavljao je savetnik direktora Ekspo 2027, Dušan Borovčanin, koji je u svom obraćanju istakao:

„Ekspo u Aičiju pokazao je da napredak i održivost nisu suprotstavljene snage, već partneri u stvaranju bolje budućnosti. Upravo zbog toga ovo obeležavanje nije samo sećanje na jedan događaj, već i podsetnik da svaki Ekspo ostavlja trajno nasleđe za sve nas. Sa dubokim poštovanjem gledamo na put koji su oblikovali Aiči i Japan, zahvalni na savetima i iskustvima koji nas vode u našim pripremama. Čast mi je što sam imao priliku da čestitam onima čija vizija i liderstvo inspirišu i naš rad i da ih sve pozovem u Beograd 2027. godine, na prvi Ekspo na Zapadnom Balkanu.“

Tokom svečanosti prisutnima se obratio i Tošio Nakamura, nekadašnji generalni sekretar Ekspo 2005 u Aičiju, a od 2018. godine direktor Ekspo muzeja:

„Ekspo u Aičiju, sa temom „Mudrost prirode“, postavio je temelje za borbu protiv globalnog zagrevanja i izgradnju održivog društva, postajući model svih međunarodnih izložbi 21. veka. Povodom dvadesetogodišnjice, u saradnji sa Međunarodnim biroom za izložbe (BIE), svečano je ustanovljena i dodeljena prva Nagrada za inovacije „X4“. Ovim događajem nastojimo da inspirišemo nove generacije i osiguramo kontinuirani razvoj Ekspo pokreta.“

Povodom obeležavanja 20 godina od svetske izložbe Ekspo 2005 Aiči organizovana je i svečanost za više hiljada posetilaca. Predstavnici međunarodne zajednice imali su priliku da posete park u kojem je organizovan Ekspo 2005 Aiči, koji je zadržao tematski paviljon i muzej kao uspomenu na zajedništvo više od 120 zemalja i 20 miliona posetilaca koliko je Ekspo 2005 Aiči ugostio. Ovaj park i dan danas poseti veliki broj ljudi iz celog sveta.

Ekspo kao svetska manifestacija uvek je više od izložbe, on je most između naroda, generacija i vizija budućnosti. Upravo zato je Ekspo 2027 u Beogradu prilika da Srbija svetu pokaže najbolje od svog stvaralaštva i gostoprimstva, ali i da ostavi trajno nasleđe u oblasti infrastrukture, sporta, kulture i obrazovanja. Tokom 93 dana, od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, Beograd će biti centar susreta više od 120 zemalja, koje će kroz temu „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“ pokazati kako zajedništvo i kreativnost mogu da oblikuju svet za generacije koje dolaze.