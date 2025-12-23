Slušaj vest

Pravo na državne subvencije za izgradnju kuće, kupovinu stana ili kuće, kao i za učešće u kupovini nepokretnosti putem stambenog kredita, imaju majke dece rođene 1. januara 2022. godine i kasnije, pod uslovom da su državljanke Republike Srbije i da imaju prebivalište na njenoj teritoriji. Ovo pravo mogu ostvariti i majke koje su strani državljani sa statusom stalnog nastanjenja, ukoliko je dete rođeno u Srbiji i/ili poseduje srpsko državljanstvo.

U slučaju da je majka preminula, mogućnost korišćenja subvencije prelazi na oca deteta. Jedan od osnovnih kriterijuma jeste da podnosilac zahteva prvi put stiče pravo svojine nad kućom ili stanom u Republici Srbiji.

Iznos subvencije zavisi od vrste ulaganja i lokacije. Za izgradnju kuće u devastiranim područjima može se dobiti do 50 odsto vrednosti građevinskih radova, dok je za izgradnju u ostalim lokalnim samoupravama predviđena podrška do 20 odsto troškova. Kada je reč o kupovini kuće ili stana, kao i o učešću u stambenom kreditu, subvencija iznosi do 20 odsto procenjene vrednosti nepokretnosti, odnosno ugovorene kupoprodajne cene.

Najviši iznos podsticaja koji se može ostvariti po ovom osnovu ograničen je na 20.000 evra.

Zahtev za subvenciju podnosi se u roku od godinu dana od dana rođenja deteta, i to preko nadležnog organa jedinice lokalne samouprave. U Beogradu se dokumentacija predaje Sekretarijatu za socijalnu zaštitu Gradske uprave. Obrasci zahteva razlikuju se u zavisnosti od toga da li pravo ostvaruje majka ili otac.

Deo potrebnih podataka nadležni organi lokalne samouprave pribavljaju po službenoj dužnosti iz zvaničnih evidencija, a kompletna dokumentacija se, nakon obrade, prosleđuje Komisiji za dodelu sredstava pri Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju.

Vrsta i obim dokumentacije koju je potrebno dostaviti zavise od toga da li se subvencija koristi za izgradnju, kupovinu nepokretnosti ili za sufinansiranje stambenog kredita, a sve je detaljno uređeno važećom uredbom.

Način podnošenja zahteva za subvenciju

Zahtev za ostvarivanje prava na subvenciju predaje se nadležnom organu lokalne samouprave, uz obaveznu prateću dokumentaciju. Dokumenta koja se prilažu razlikuju se u zavisnosti od namene sredstava, ali određeni dokazi su obavezni za sve podnosioce zahteva.

Dokumentacija koja se dostavlja u svim slučajevima:

izvod iz matične knjige rođenih deteta

dokaz o državljanstvu podnosioca zahteva

potvrda o prebivalištu

dokumentacija u vezi sa nepokretnošću (podaci iz katastra, ugovor o kupovini ili izgradnji)

Dodatna dokumentacija u slučaju stambenog kredita:

potvrda o zaposlenju

dokaz o visini primanja, ukoliko se sredstva koriste za sufinansiranje kredita

Važna napomena

Svi detaljni uslovi, rokovi i procedura ostvarivanja prava propisani su važećim zakonima i podzakonskim aktima. Nadležni organi lokalne samouprave obavezni su da podnosiocima zahteva pruže dodatne informacije, kao i tehničku pomoć tokom postupka prijave.