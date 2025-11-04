Slušaj vest

Slovačka je zvanično potvrdila učešće na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd, pridruživši se 127 zemalja koje će od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine predstaviti svoje viđenje glavne teme „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“.

Ovaj događaj za Slovačku predstavlja priliku da se prikaže kao zemlja u kojoj se kreativnost, pokret i čovečnost prožimaju, kao mesto koje spaja emociju, iskustvo i inovaciju. Slovačka će učešćem na Ekspu 2027 podeliti svoju autentičnu priču sa svetom, iz samog srca Evrope.

Bilateralni odnosi Srbije i Slovačke uspostavljeni su pre više od jednog veka, 1918. godine, a karakterišu ih tradicionalno prijateljstvo i bliskost dva naroda koji su kroz istoriju jedan drugom uvek pružali podršku. Poseban doprinos razvoju njihovih odnosa daju slovačka nacionalna manjina u Srbiji i srpska nacionalna manjina u Slovačkoj, a Ekspo 2027 će poslužiti kao idealna platforma da se dve države dodatno zbliže.

„Izuzetno nam je drago što je Slovačka potvrdom učešća na Ekspu 2027, najvećem događaju u dosadašnjoj istoriji naše zemlje, još jednom pokazala iskreno prijateljstvo prema Srbiji. Srećni smo što ćemo imati priliku da kroz igru, muziku i sport iz Beograda u svet pošaljemo najlepšu sliku Slovačke i sigurni smo da će ta zemlja svojim programom oduševiti posetioce. Pozdravljamo njihovu odluku da se pridruže igri za čovečanstvo i pozivamo druge zemlje iz Evrope da dođu u Srbiju za manje od dve godine“, izjavio je direktor preduzeća EXPO 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić.

Povezivanje kroz emociju i iskustvo

Učešće Slovačke na Ekspu 2027 odražava njenu ambiciju da povezuje ljude kroz zajednička iskustva i emocije. Slovački paviljon će predstaviti harmoniju između tradicije i savremenosti – od ritmova narodne i moderne muzike, do pokreta sporta i prirode. Posetioci će Slovačku doživeti kao zemlju u kojoj se autentičnost susreće sa inovacijom, a zajedništvo, talenat i kreativnost oblikuju duh nacije.

Paviljon će pozvati posetioce da istraže kako Slovačka „igra za čovečanstvo“ – inspirišući, povezujući i deleći vrednosti koje prevazilaze granice.

„Ekspo 2027 pruža Slovačkoj izvanrednu priliku da pokaže ko smo zaista – zemlja koja živi kroz kreativnost, pokret i zajedničku radost otkrivanja. Naš cilj je da posetioci ne samo vide Slovačku, već i da je istinski osete – kroz zvuk, pokret i ljudske priče koje ih povezuju“, izjavio je generalni direktor turističke organizacije Slovačke (Slovakia Travel) Matej Fekete.

Svetska pozornica za lokalnu priču

Učešće Slovačke nije samo pitanje prezentacije, već i partnerstva – jačanja kulturnih, privrednih i turističkih odnosa širom Evrope i sveta. Slovačka će se predstaviti kao zemlja u kojoj inspiracija nastaje prirodno, gde svako iskustvo pripoveda svoju priču, a čovečnost je glavna vrednost.

„Ekspo 2027 u Beogradu vidim kao izuzetnu priliku za Slovačku da predstavi svoj potencijal u oblastima ekonomije, turizma, kulture i sporta. Verujem da ćemo kroz ovu izložbu moći da prikažemo Slovačku celom svetu, produbimo partnerstvo i saradnju sa Srbijom, ali i ojačamo položaj i imidž Slovačke u širem regionalnom kontekstu Balkana“, izjavio je komesar Slovačke za Ekspo 2027 Beograd Lukas Parizek.

Učešće Slovačke na Ekspu 2027 nije samo prezentacija – to je poziv. Poziv da se otkrije zemlja u kojoj vas muzika pokreće, priroda prizemljuje, a ljudi inspirišu. Zemlja u kojoj je čovečnost u srcu svake priče.