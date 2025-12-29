Slušaj vest

Kao podršku porodicama i podsticaj natalitetu, za prvorođenu bebu obezbeđuje se hiljadu evra, a za svako naredno dete nagrada se uvećava – tako da za peto dete iznosi čak 5.000 evra.

Od 2006. godine do danas, iz fonda je za tu namenu izdvojeno oko milion i po evra.

U dom porodice Damljanović u Gornjem Milanovcu pre dva meseca stiglo je novo pojačanje. Vasilije i Višnja dobili su sestru, a Aleksandar je, pored prinove, dobio i vredan poklon od kompanije.

"Za svako novorođenče ima određena nagrada. Za prvo je hiljadu, za drugo dve, za treće tri hiljade evra i tako dalje", kaže Aleksandar Damljanović iz Gornjeg Milanovca.

"Ovo sada čuvam za malo kasnije, da im pružim nešto i da im ostane za uspomenu", dodaje Dragana Damljanović.

Svakako da je vredna investicija za budućnost, o čemu razmišljaju i u fondaciji "Metalac". Visokim novčanim nagradama žele da motivišu zaposlene da proširuju porodice, poput porodice Đorđević, kojoj je Novak peto dete.

"Razumevanje, ljubav i podrška, pre svega od supruga, a potom i razumevanje od firme", ističe Slađana Đorđević iz Gornjeg Milanovca.

Za višečlanu porodicu, kratko dodaje Milan Đorđević.

"Svi izostanci su opravdani, niko ništa ne zamera i imaju puno razumevanja", kaže Slađana Đorđević.

Jubilej - rođena hiljadita beba

Ove godine, u okviru projekta, zabeležen je i veliki jubilej – rođena je hiljadita beba.

"Hiljadita beba rođena je na Dan naše kompanije, 4. aprila. To smatramo posebnim, simboličnim znakom budućnosti, ali i znakom da jubileji, bez obzira koliko bili veliki brojevi, nisu granica, već početak – početak rađanja i početak novog života“, kaže Radmila Trifunović, generalna direktorka kompanije "Metalac" iz Gornjeg Milanovca.

Među novim roditeljima je i Violeta Šarčević. "Ovo nam je prvo dete, a čekamo drugo", kaže ona.

Tako se iz godine u godinu uvećava velika porodica kompanije koja zapošljava oko dve hiljade radnika, a kao svoj najveći uspeh ističe činjenicu da je podržala rođenje više od hiljadu dece – što smatraju i glavnim motivom za još uspešnije poslovanje.