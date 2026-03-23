Sudeći prema najavama o investicijama u Aranđelovac, ovaj grad u Šumadiji doživljava pravi bum u izgradnji. Najveću pažnju svakako je privukla nedavna informacija da u Aranđelovac stiže hotel Hilton. Naime, kompanija Bekament potpisala je ugovor o franšizi sa ovom hotelskom grupacijom za izgradnju hotela pod brendom Hilton Hotels & Resorts, vrednog više od 40 miliona evra.

Kako je najavljeno, kompanija Bekament biće nosilac franšize, ali i investitor i izvođač radova na hotelu Hilton. Nije objavljeno kada će hotel biti izgrađen, a za sada u Srbiji radi samo jedan Hilton i to onaj u Beogradu, na Slaviji, otvoren 2018. godine.

Zanimljivo je da će hotel biti izgrađen na mestu postojećeg terena FK Šumadija, dok je, s druge strane, izgradnja novog stadiona već uveliko u toku.

Kako je svojevremeno pisala Srbija danas, na inicijativu kompanije Bekament doneta je skupštinska odluka prema kojoj se ova kompanija obavezala da izgradi novi fudbalski stadion sa svim pratećim objektima i pomoćnim terenom. Sa druge strane, lokalna samouprava obavezala se na razmenu zemljišta za postojeći teren FK Šumadija Aranđelovac, gde je planirana izgradnja hotela Hilton Hotels & Resorts.

Rekonstrukcija hotela Šumadija

Međutim, ovo nije jedini hotel koji će pružiti smeštaj gostima u Aranđelovcu. U toku je rekonstrukcija hotela Šumadija po idejnom rešenju Ateljea AL iz Vrnjačke Banje. Kako smo pisali 2022. godine, hotel se gradi prema pobedničkom radu na konkursu koji potpisuju arhitekte Branimir Lukić, Darko Cvetković i Nevena Novčić iz pomenutog biroa.

Foto: Nemanja Nikolić

Investitor ovog celog poduhvata je Bukovička banja Stublina doo Aranđelovac, dok na opremanju hotela radi kompanija Simpo.

Hotel je građen tridesetih godina prošlog veka i proglašen je za kulturno dobro i zaštićen kod Zavoda za zaštitu spomenika kulture Republike Srbije. Prilikom izrade projekta rekonstrukcije i dogradnje hotela, kako kažu arhitekte, vodilo se računa o arhitektonskoj vezi starog i novog, kako bi se na pravi način očuvalo graditeljsko nasleđe, a u isto vreme, dao i pečat novog vremena.

Ovaj hotel sa četiri zvezdice trebalo bi da bude otvoren početkom 2027. godine.

Bekatown - grad u gradu

Bekament, kompanija za proizvodnju materijala za završne radove u građevinarstvu, investitor je i velikog projekta Bekatown koji zapravo čini okosnicu izgradnje u Aranđelovcu.

U ovom naselju, poluzatvorenog tipa površine preko 20 hektara, gradi se preko 350 stanova, 188 kuća, a imaće i svoju pešačku zonu, centralni trg, park sa terenima i brojne druge sadržaje.

Foto: Nemanja Nikolić

Projekat ovog grada u gradu izvodi se fazno, a trenutno je akcenat na izgradnji stadiona, koji je skoro gotov, i stambenim objektima od kojih su neki stigli i do unutrašnjih radova.

Tržni centar

Kao što je poznato Aranđelovac je nedavno dobio i tržni centar Ara na površini od 3 hektara od kojih je preko 10.000 kvadrata namenjeno maloprodaji. Investitor ovog projekta bila je poznata aranđelovačka kompanija Peštan, u saradnji kompanijom CBRE, koja je zastupnik za izdavanje maloprodajnih jedinica.

Cene kvadrata u Aranđelovcu

Uvidom u Mapu gradilišta portala Gradnja vidimo da se pored Bekatowna, u Aranđelovcu zida još nekoliko stambenih objekata, kao i da se cene novogradnje kreću od 1.700 do 2.000 evra po kvadratu.