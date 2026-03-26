Hotel-restoran Ronalp u mestu Biršen u Švajcarskoj ponuđen je na prodaju, a vlasnik se odlučio na neobičan potez: nudi nagradu od 100.000 franaka (oko 105.000 evra) onome ko mu pronađe kupca.

Malo planinsko selo Biršen, sa oko 800 stanovnika, ponovo privlači pažnju javnosti. Nakon što je nedavno spaseno ski-lift postrojenje u skijaškom području Mosalp, selo se sada suočava sa novim izazovom, pronalaskom kupca za hotel-restoran Ronalp, što se pokazalo kao težak zadatak.

Vođenje hotela i restorana u turističkom planinskom mestu izuzetno je zahtevno i podrazumeva veliku posvećenost i disciplinu. Upravo zato je vlasnik spreman da isplati nagradu od 100.000 franaka svakome ko mu pomogne da dođe do ozbiljnog kupca.

Nakon devet godina upravljanja objektom, Remo Kaufman odlučio je da promeni tok svoje karijere i proda ovaj poznati hotel u regionu.

- Cele svoje dvadesete proveo sam radeći, iz dana u dan - kaže vlasnik. U video-intervjuu objavljenom na sajtu hotela poručuje da će budući kupac "bez problema" moći dobro da zarađuje. Do tada, obećava da će nastaviti da srdačno dočekuje goste. To je, kako kaže, "izuzetno ispunjavajući posao i zaista je srećan što to radi".

Nagrada samo uz zaključen posao

Da bi neko ostvario pravo na nagradu od 100.000 franaka, potrebno je da ispuni određene uslove. Vlasnik traži konkretne informacije, pouzdane kontakte i ozbiljno zainteresovane kupce. Nagrada će biti isplaćena isključivo ukoliko kontakt dovede do realizacije prodaje hotela. Isplata sledi tek nakon potpisivanja ugovora i nakon što vlasnik primi kupoprodajnu cenu, koja iznosi 2,2 miliona franaka, uključujući i inventar.

Kupac zauzvrat dobija objekat koji obuhvata restoran sa 70 mesta u zatvorenom prostoru, veliku terasu i tradicionalnu "štibli" prostoriju, multifunkcionalnu salu i deset hotelskih soba. U sastavu hotela nalazi se i spa-centar sa hamamom i saunom, a budući upravnik imaće mogućnost stanovanja u apartmanu u okviru objekta.

Omiljena turistička destinacija

Region Mosalp, udaljen nešto više od 15 minuta od Viža, važi za popularnu turističku destinaciju. Posetioci dolaze zbog planinarenja, skijanja, odmora, ali i uživanja u lokalnoj gastronomiji.

Ugostiteljski deo poslovanja ima ključnu ulogu u radu hotela Ronalp - prema podacima sa sajta, donosi gotovo 90% ukupnih prihoda, koji iznose oko 1,5 miliona franaka godišnje. Kako navodi Remo Kaufman, očekuje se da prihodi ostanu stabilni, uz sve veći značaj letnje sezone, iako su zimski meseci i dalje najprofitabilniji.

Takođe, budući vlasnici ne bi trebalo da imaju značajne dodatne troškove u skorijem periodu, s obzirom na to da je objekat u dobrom stanju. Hotel je renoviran pre četiri godine, kada je u njega uloženo 1,3 miliona franaka.