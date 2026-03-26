Slušaj vest

Među njima su Lazovići iz prijepoljskog naselja Ivanje, koji bi već naredne zime trebalo da se usele u svoju novu kuću.

Milan i Ivana započeli su izgradnju porodične kuće zahvaljujući subvenciji države od 20.000 evra, namenjenoj mladim roditeljima.

Ivana Lazović, nastavnica likovnog po zanimanju, ističe da bez ove pomoći verovatno ne bi ni započeli gradnju.

- Ova pomoć nam je zaista mnogo značila. Verovatno se ne bismo ni usudili da počnemo gradnju, ili bi to bilo znatno teže. Prvenstveno bih se zahvalila državi i Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju, kao i lokalnoj samoupravi, kaže Ivana.

Dodaje da su sredstva dobijena od države uložena u kupovinu građevinskog materijala, dok su radovi već stigli do faze pokrivanja kuće.

- Dobili smo maksimalan iznos i to nam je pokrilo troškove za materijal, objašnjava ona.

1/4 Vidi galeriju Subvencija države od 20.000 evra: Milan i Ivana do zime pod svojim krovom Foto: RINA

126 kvadrata, tri spavaće sobe i veliki dnevni boravak

Kuća od 126 kvadrata, sa tri spavaće sobe i velikim dnevnim boravkom, trebalo bi da bude završena pre zime, kada Lazovići planiraju i useljenje. U braku su deset godina i imaju dva sina.

Podrška porodicama sprovodi se i na lokalnom nivou. Kako ističu u Opštinskoj upravi Prijepolje, kroz različite programe nastoji se da se poboljša kvalitet života građana i zadrže mladi.

- Kroz programe subvencija trudimo se da poboljšamo kvalitet života naših građana. Posebno bih istakla subvencije za majke za kupovinu prve nepokretnosti, navodi Milica Ćuković.

Prema njenim rečima, podneto je 28 zahteva, od kojih je 21 odobren, dok je deo još u proceduri.

Predsednik opštine Prijepolje Drago Popadić ističe da je podrška mladim porodicama jedan od prioriteta.

- Ovo je jedna od najvažnijih mera koju država sprovodi. Posebno je značajna za mlade iz nerazvijenih opština poput Prijepolja. Naš cilj je da, uz podršku države, stvorimo što bolje uslove za život i zapošljavanje mladih, poručio je Popadić.

Foto: RINA

Kako do subvencije od 20.000 evra za kuću ili stan u 5 koraka

Vlada Srbije odlučila je da u 2026. godini porodice, po osnovu rođenja deteta, mogu da dobiju bespovratna sredstva za izgradnju ili kupovinu kuće ili stana, kao i za učešće u kupovini nekretnine. Maksimalan iznos državne pomoći po ovom osnovu iznosi do 20.000 evra.

Ko ima pravo na subvenciju?

Pravo na pomoć države imaju sve majke koje su rodile dete od 1. januara 2022. godine, bez obzira koje im je dete po redu. Rok za podnošenje zahteva je godinu dana od dana rođenja deteta.

Osnovni uslovi su:

Majka ne sme imati nekretninu u vlasništvu ili suvlasništvu;

Zajednički prihodi bračnih partnera ne smeju prelaziti dve prosečne neto zarade na republičkom nivou;

Nekretnina koja se kupi ovom subvencijom mora biti upisana na ime majke i ne može se prodati narednih pet godina.

Koliko iznosi pomoć?

Visina državne pomoći zavisi od toga gde se nekretnina kupuje:

Do 50% vrednosti nekretnine, za nedovoljno razvijene opštine (ali ne više od 20.000 evra);

Do 20% cene nekretnine u razvijenijim opštinama, takođe do maksimalno 20.000 evra.

Nova pogodnost: Pomoć i povoljan stambeni kredit

Najnovija izmena uredbe donela je važnu olakšicu za majke koje kupuju prvi stan – subvencija od 20.000 evra sada može da računa i kao učešće za subvencionisani stambeni kredit u okviru državnog programa za mlade.

To znači da je sada moguće:

Kombinovati bespovratnu pomoć i kredit;

Iskoristiti nisko učešće od samo 1% za dobijanje stambenog kredita pod povoljnim uslovima.

Foto: Shutterstock, Ilustracija

5 koraka: Kako majke mogu doći do subvencije za prvi stan ili kuću

1. Proverite ispunjenost uslova

Nemate stan ili kuću u vlasništvu

Zajednički prihodi ne prelaze dve prosečne plate

Rodili ste dete od 1. januara 2022.

Prvi put kupujete nekretninu

2. Odaberite nekretninu

Stan ili kuća mogu biti bilo gde u Srbiji

Veće subvencije (do 50%) važe za nedovoljno razvijene opštine

3. Prikupite dokumentaciju

Lična karta

Izvod iz matične knjige rođenih za dete

Dokaz o prihodima i vlasništvu

Predugovor ili ugovor o kupovini nekretnine

4. Podnesite zahtev u svojoj opštini

Obraćate se službi za dečiju zaštitu u lokalnoj samoupravi

Zahtev podnosite najkasnije godinu dana od rođenja deteta

5. Kombinujte pomoć sa jeftinim kreditom

Državna pomoć može biti iskorišćena i kao učešće

Koristite povoljan stambeni kredit uz učešće od samo 1%

Kako je objavljeno u Službenom glasniku, dinarska protivvrednost ovog iznosa određuje se po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije (NBS) na dan isplate.

Navedeno je i da su sredstva za ove namene u 2026. u ukupnom iznosu od 1.151.536.000 dinara obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za ovu godinu.

Precizira se da se pravo na novčana sredstva u 2026. za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta, ostvaruje za izgradnju kuće u jedinicama lokalne samouprave koje su utvrđene kao devastirana područja u skladu sa propisom kojim se utvrđuje razvijenost regiona i jedinica lokalne samouprave i to u visini 50 odsto vrednosti radova na izgradnji kuće na osnovu tehničkog opisa sa popisom radova i predmerom i predračunom radova koji je overen od strane odgovornog projektanta.

Novac i za gradnju kuće

Sredstva su namenjena i za izgradnju kuće u ostalim jedinicama lokalne samouprave u visini od 20 odsto vrednosti radova na izgradnji kuće na osnovu tehničkog opisa sa popisom radova i predmerom i predračunom radova koji je overen od strane odgovornog projektanta;

Bespovratna sredstva moguće je dobiti i za kupovinu kuće ili stana u visini 20 odsto vrednosti nepokretnosti procenjene od strane nadležnog poreskog organa, a najviše u iznosu od 20 odsto kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o prodaji nepokretnosti, odnosno ugovorom o prodaji nepokretnosti.

I za učešće u kupovini kuće ili stana putem stambenog kredita moguće je bespovratno dobiti sredstva i to u visini od 20 odsto vrednosti procenjene nepokretnosti na osnovu koje se odobrava kredit, a najviše u iznosu od 20 odsto prodajne cene utvrđene predugovorom o prodaji nepokretnosti, odnosno ugovorom o prodaji nepokretnosti.