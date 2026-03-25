Za sve one koji možda razmišljaju o kupovini kuće na moru iznenada se pojavila prilika na crnogorskom primorju. U Sutomoru kod Bara prodaje se kuća površine 110m2, po ceni od 95.000 evra, što znači da je cena kvadrata oko 860 evra.

- Kuća se nalazi 900 m od mora i 500 m od glavnog auto puta i železničke stanice. Površina je 110 m2 ima dva parking mesta, kompletnu infrastrukturu, legalizovano, vlasništvo 1/1. Raspored prostorija: hodnik, kuhinja sa trpezarijom, velika dnevna soba i tri spavaće sobe i kupatilo - piše u oglasu koji je objavljen na portalu Dijaspora.online. 

Kuća od 110m2 u Sutomoru kod Bara, na 900 metara od plaže prodaje se za 95.000 evra Foto: dijaspora.online

Vlasnik ne navodi druge detalje o starosti nekretnine i eventualnoj potrebi za renoviranjem, a prema fotografijama koje je priložio u oglasu deluje da je kuća poprilično obrasla u zelenilo. 

