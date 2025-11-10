Slušaj vest

Evropski investicioni fond Lost Astronaut pokreće svoj investicioni program za AI preduzetnike u Beogradu, u saradnji sa Startitom, lokalnom organizacijom koja gradi startap ekosistem od 2009.

U okviru ovog programa žele da pomognu mladim domaćim AI preduzetnicima da maksimalno iskoriste novu eru veštačke inteligencije u koju ulazimo, nudeći im mesečnu stipendiju od 1.000€ i investicije do 500.000€ po timu.

Ilona Bernotaitė, partnerka u investicionom fondu, izjavila je:

- Ovog leta sam bila u Beogradu i nivo talenta koji sam tamo srela zaista me je oduševio. Preduzetnici ovde zaista razumeju veštačku inteligenciju i imaju ideje koje mogu osvojiti globalno tržište. Uz činjenicu da je ceo ekosistem povezan, sa svetskim festivalima kao što je AI Week, gde su se sve lokalne organizacije udružile, Srbija je za nas logičan izbor.

Foto: Shutterstock

Base Jump Arena, program koji sada pokreću u Beogradu, se umesto ideja fokusira se na rezultate. U roku od tri meseca učesnici treba da razviju funkcionalan proizvod, testiraju ga na tržištu i procene njegov potencijal da preraste u pravi biznis.

Fokus na veštačku inteligenciju (AI) nije slučajan – to je inovacioni sektor sa najvećim i najbržim rastom prihoda u istoriji sveta.

- Ovaj program ima potencijal da pokrene domaći AI inovacioni ekosistem, koji još uvek zaostaje za trendovima iz Silicijumske doline, i predstavlja dobrodošlo priznanje lokalnom talentu i potencijalu - rekao je Vukašin Stojkov, suosnivač Startita.

Sva pitanja zainteresovani preduzetnici mogu postaviti putem sajta programa, gde se mogu i prijaviti najkasnije do 16. novembra.