Božić je jedan od najvažnijih i najradosnijih praznika u godini, vreme koje se u mnogim zemljama tradicionalno provodi u krugu porodice. Pored verskog značenja, Božić za brojne građane predstavlja priliku za predah od svakodnevnih obaveza, okupljanje sa najbližima i stvaranje posebnog prazničnog ugođaja ispunjenog zajedništvom, toplinom i običajima koji se prenose generacijama.

Uz porodična okupljanja i prazničnu atmosferu, Božić mnogima donosi i dodatno veselje jer znači neradne dane i odsustvo sa posla. Slobodno vreme omogućava putovanja, posete rodbini i prijateljima, kao i duži odmor, pa se upravo broj neradnih dana za Božić često doživljava kao važan deo prazničnog doživljaja. Zbog toga se u različitim državama razlikuje način na koji se Božić obeležava, ali i koliko se dana posvećuje odmoru i slavlju.

U Srbiji jedan, a u Hrvatskoj dva slobodna dana

U Srbiji se za Božić dobija jedan slobodan dan, ali mnoge evropske zemlje ovaj praznik obeležavaju sa čak dva ili tri neradna dana. Prema kalendaru neradnih dana u Srbiji za 2026. godinu, pravoslavni Božić građanima donosi samo jedan slobodan dan – 7. januara. Ipak, u pojedinim državama Božić znači više dana odmora, a u našem okruženju je uobičajeno da se za ovaj praznik dobiju bar dva neradna dana.

U Hrvatskoj je Božić jedan od najvažnijih verskih i porodičnih praznika. U Hrvatskoj je 25. decembar državni praznik i neradni dan, a neradni je i 26. decembar, praznik Svetog Stefana. Time građani Hrvatske za Božić imaju dva uzastopna slobodna dana, što mnogima omogućava duži boravak sa porodicom i tradicionalno obeležavanje praznika.

Mapa neradnih dana

Društvenim mrežama kruži mapa na kojoj se može videti koliko se neradnih dana širom sveta dobija za Božić. „Mapa pokazuje jednostavnu, ali značajnu razliku: u nekim zemljama Božić znači nekoliko slobodnih dana, dok je u drugima samo jedan dan ili uopšte nije državni praznik. Obrazac prati kulturu i istoriju, a ne geografiju, pri čemu hrišćanska društva Božić tretiraju kao veliki praznik, dok ga druga doživljavaju kao običan datum. To je podsetnik da čak i slobodno vreme od posla odražava nacionalne tradicije i prioritete“, navedeno je uz mapu koja je zemlje sveta obojila prema broju neradnih dana za najradosniji hrišćanski praznik.

Iako većina evropskih zemalja sa hrišćanskom tradicijom Božić obeležava kao državni praznik, postoje i države u kojima on uopšte nije neradni dan. Upravo te razlike pokazuju koliko način obeležavanja praznika, pa i broj slobodnih dana, zavisi od istorijskih, kulturnih i verskih okolnosti svake pojedinačne zemlje. „U Portugalu dobijamo jedan dan, 25. decembra“, „10 dana u Rusiji, od 31. decembra do 9. januara“, pišu ljudi u komentarima. Javljaju se i oni kojima slobodni dani nisu garantovani. „U SAD nema garancije da ćete biti slobodni na Božić, čak i ako uzmete neplaćeno odsustvo. Mnogi moraju da rade.“