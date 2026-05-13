Koliko CBAM taksa otežava dekarbonizaciju i narušava konkurentnost elektroprivreda ukazuje i podatak da je sinoć u Srbiji bilo 750 megavata energije samo iz vetra, da su cene na evropskom tržištu bile vrlo konkurentne, ali zbog iznosa takse izvoz nam nije bio u interesu i praktično je bio neisplativ - rekao je Dušan Živković, generalni direktor „Elektroprivrede Srbije“ na Jahorina ekonomskom forumu.

On je istakao da smanjenje izvoza električne energije iz regiona u Evropsku uniju od 25 odsto ima dve posledice. - Rezultat je manje električne energije u EU, ali i manji prihod za kompanije u regionu. Svi zbog toga imamo otežan proces dekarbonizacije kojem aktivno težimo, a dodatno ovakav CBAM ne ide na ruku ni daljem razvoju OIE – ukazao je Živković.

Na panelu „CBAM i Zapadni Balkan: kako odgovoriti na evropske klimatske zahteve“, prvi čovek EPS je naglasio da i domaća taksa za CO2 od četiri evra po emitovanoj toni donosi veliki godišnji trošak od 100 miliona evra za EPS. Živković je objasnio da je važno smanjiti emisije CO2, investirati u projekte dekarbonizacije, ali ostaje izazov kako obezbediti finansiranje tih projekata. - Elektroprivrede kao što je EPS sa velikim proizvodnim kapacitetima, sa 8.000 megavata snage, investicije mere na nivou milijardi evra. Svi veliki projekti su i investiciono obimni, kao što je izgradnja reverzibilne HE „Bistrica“, ali ovakve situacije kao što je današnja nameću rizik i preispitivanje kako u ovim uslovima razvijati projekte, izgraditi ih i računati na povrat investicije. Istovremeno treba da obezbedite i energetsku sigurnost i poslovnu i finansijsku stabilnost i sa tim izazovima suočavaju se sve elektroprivrede u regionu - rekao je Živković.

