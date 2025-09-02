U Smederevu uhapšen muškarac zbog neregistrovane mesare, zaplenjeno 3.000 kilograma mesa bez porekla, proglašeno nebezbednim.
InfoBiz
POZNATOJ MESARI ZAPLENJENO 3.000 KILOGRAMA MESA! Prodavali ono koje nije za ljudsku upotrebu - Vlasnik odmah uhapšen
Pripadnici MUP-a u Smederevu, u saradnji sa veterinarskom i sanitarnom inspekcijom, uhapsili su D. S. (58) iz Smedereva zbog sumnje da je proizvodio i stavljao u promet škodljive proizvode i neovlašćeno se bavio delatnošću.
U neregistrovanoj mesari u selu Udovice i dva ugostiteljska objekta u vlasništvu osumnjičenog i njegove supruge pronađeno je oko 3.000 kilograma mesa bez porekla i deklaracije.
Veterinarska inspekcija proglasila je meso nebezbednim za ljudsku upotrebu i naložila njegovo uništavanje.
Po nalogu tužioca, osumnjičeni je zadržan do 48 sati i biće priveden uz krivičnu prijavu.
BiznisKurir/Blic
