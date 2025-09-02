Slušaj vest

Pripadnici MUP-a u Smederevu, u saradnji sa veterinarskom i sanitarnom inspekcijom, uhapsili su D. S. (58) iz Smedereva zbog sumnje da je proizvodio i stavljao u promet škodljive proizvode i neovlašćeno se bavio delatnošću.

U neregistrovanoj mesari u selu Udovice i dva ugostiteljska objekta u vlasništvu osumnjičenog i njegove supruge pronađeno je oko 3.000 kilograma mesa bez porekla i deklaracije.

Veterinarska inspekcija proglasila je meso nebezbednim za ljudsku upotrebu i naložila njegovo uništavanje.

Po nalogu tužioca, osumnjičeni je zadržan do 48 sati i biće priveden uz krivičnu prijavu.

BiznisKurir/Blic

