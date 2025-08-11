Slušaj vest

Na stočnim pijacama u Srbiji porasle su cene nekoliko kategorija životinja koje se prodaju za preradu u meso, a pojedine beleže i rekordne iznose.

Kod cene teladi posebno je primetan veliki skok, a u izveštaju Sistema tržišnih informacija poljoprivrede Srbije (STIPS) navodi se kako je dominantna otkupna cena teladi simentalske rase (težine do 160 kilograma) dostigla maksimum i to od kada reporteri prate kretanje cena, ponudu i tražnju ove kategorije goveda na tržištu.

– U klanicama na području Šumadijskog regiona cena je bila od 950 dinara za kilogram u trećoj sedmici jula. Osim teladi, došlo je do rasta i otkupne cene tovne junadi telesne mase iznad 480 kilograma, jer je dominirao iznos od 430 dinara za kilogram. Rast cena imali smo i kod krava za klanje koje su pretežno koštale 270 dinara za kilogram – navodi STIPS u novom izveštaju o cenama žive stoke.

Istovremeno, klaničari sa područja Pirotskog regiona otkuplljivali su krave za klanje po nižim cenama, a preovladavao je iznos od 250 dinara za kilogram. Primetan je bio i pad otkupne cene tovne junadi težine iznad 480 kilograma klanicama na području Srednjebanatskog regiona gde je otkup obavljan po dominantnoj ceni od 420 dinara.

I u kategoriji svinjskog mesa došlo je do poskupljenja u mnogim krajevima Srbije, pa je u klanicama na području Podrinjskog regiona zabeležen rast otkupne cene tovnih svinja težih od 120 kilograma, a dominirao je iznos od 250 dinara po kilogramu. Porasle su i cene prasića i tovljenika u klanicama na području Mačvanskog regiona. Za otkupljenu prasad klaničari su plaćali 350 dinara za kilogram, a za tovne svinje 250. Prodajna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma bila je viša na pijaci žive stoke u Kragujevcu gde je preovladavao iznos od 210 dinara.

Cene na stočnim pijacama Foto: Shutterstock, Ilustracija

U klanicama na području Šumadijskog regiona evidentiran je rast otkupne cene krmača za klanje, a dominirao je iznos od 170 dinara za kilogram. Pad otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma zabeležen je u klanicama na području Niša i okoline, gde je dominirao iznos od 270 dinara za kilogram.

Otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma bila je niža i u klanicama na području Srednjebanatskog regiona sa preovlađujućim iznosom u otkupu od 240 dinara za kilogram. Cene tovljenika u određenim područjima Srbije sve više se približavaju onoj preporučenoj koju su krajem juna usaglasili Udruženje odgajivača svinja Srbije, zajedno sa proizvođačima iz Mačve i Bačke.

Postignuta je saglasnost o preporučenoj otkupnoj ceni do 31. oktobra 2025. godine u iznosu od 245 dinara po kilogramu uz porez. Kako je objašnjeno, odluka je doneta kao odgovor na višegodišnje probleme na tržištu, uključujući prenisku otkupnu cenu i nelojalnu konkurenciju uvozom smrznutog mesa. Tada je naglašeno da ova preporučena cena ima cilj da očuva domaću proizvodnju, ali da neće uticati na povećanje maloprodajnih cena mesa.