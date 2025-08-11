Slušaj vest

Na stočnim pijacama u Srbiji porasle su cene nekoliko kategorija životinja koje se prodaju za preradu u meso, a pojedine beleže i rekordne iznose.

Kod cene teladi posebno je primetan veliki skok, a u izveštaju Sistema tržišnih informacija poljoprivrede Srbije (STIPS) navodi se kako je dominantna otkupna cena teladi simentalske rase (težine do 160 kilograma) dostigla maksimum i to od kada reporteri prate kretanje cena, ponudu i tražnju ove kategorije goveda na tržištu.

– U klanicama na području Šumadijskog regiona cena je bila od 950 dinara za kilogram u trećoj sedmici jula. Osim teladi, došlo je do rasta i otkupne cene tovne junadi telesne mase iznad 480 kilograma, jer je dominirao iznos od 430 dinara za kilogram. Rast cena imali smo i kod krava za klanje koje su pretežno koštale 270 dinara za kilogram – navodi STIPS u novom izveštaju o cenama žive stoke.

Istovremeno, klaničari sa područja Pirotskog regiona otkuplljivali su krave za klanje po nižim cenama, a preovladavao je iznos od 250 dinara za kilogram. Primetan je bio i pad otkupne cene tovne junadi težine iznad 480 kilograma klanicama na području Srednjebanatskog regiona gde je otkup obavljan po dominantnoj ceni od 420 dinara.

I u kategoriji svinjskog mesa došlo je do poskupljenja u mnogim krajevima Srbije, pa je u klanicama na području Podrinjskog regiona zabeležen rast otkupne cene tovnih svinja težih od 120 kilograma, a dominirao je iznos od 250 dinara po kilogramu. Porasle su i cene prasića i tovljenika u klanicama na području Mačvanskog regiona. Za otkupljenu prasad klaničari su plaćali 350 dinara za kilogram, a za tovne svinje 250. Prodajna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma bila je viša na pijaci žive stoke u Kragujevcu gde je preovladavao iznos od 210 dinara.

Stočar sa prasićima
Cene na stočnim pijacama Foto: Shutterstock, Ilustracija

U klanicama na području Šumadijskog regiona evidentiran je rast otkupne cene krmača za klanje, a dominirao je iznos od 170 dinara za kilogram. Pad otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma zabeležen je u klanicama na području Niša i okoline, gde je dominirao iznos od 270 dinara za kilogram.

Otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma bila je niža i u klanicama na području Srednjebanatskog regiona sa preovlađujućim iznosom u otkupu od 240 dinara za kilogram. Cene tovljenika u određenim područjima Srbije sve više se približavaju onoj preporučenoj koju su krajem juna usaglasili Udruženje odgajivača svinja Srbije, zajedno sa proizvođačima iz Mačve i Bačke.

Postignuta je saglasnost o preporučenoj otkupnoj ceni do 31. oktobra 2025. godine u iznosu od 245 dinara po kilogramu uz porez. Kako je objašnjeno, odluka je doneta kao odgovor na višegodišnje probleme na tržištu, uključujući prenisku otkupnu cenu i nelojalnu konkurenciju uvozom smrznutog mesa. Tada je naglašeno da ova preporučena cena ima cilj da očuva domaću proizvodnju, ali da neće uticati na povećanje maloprodajnih cena mesa.

BiznisKurir/Kamatica

Ne propustiteNovčanikSKOK CENA NA TRŽIŠTU ŽIVE STOKE: Tovljenici do 250, jagnjad i do 550, dok su telad dostigla rekordnih 950 RSD
telad
NovčanikKUPOVINA PRASADI I TOVNIH SVINJA SVE SKUPLJA! Jagnjad ide do 370 RSD po kilogramu, za njih zabeleženo pojeftinjenje
Stočar sa prasićima
NovčanikPRASIĆI NA STOČNIM PIJACAMA SVE SKUPLJI! Ni sa ostalom stokom nije bolja situacija, evo kako se kreću cene
svinje prasići telad cena
NovčanikPAD CENA STOKE NA STOČNIM PIJACAMA! Prasići mogu da se pazare za manje od 400 RSD, evo kakvo je stanje sa ostalima
svinje prasići telad cena