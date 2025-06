"U klanicama na području Šumadijskog regiona došlo je do rasta otkupne cene krava za klanje, a preovladavao je iznos od 290 din/kg. Klaničari sa ovog područja otkupljivali su telad SM rase telesne mase do 160 kilograma po ceni od 850 din/kg i tovnu junad težu od 480 kilograma po ceni od 400 din/kg", navodi se u najnovijem izveštaju.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu došlo do pada prodajne cene krava za klanje SM rase jer je dominirao iznos od 220 din/kg. Otkupna cena tovne junadi u kategoriji iznad 480 kilograma bila je niža u klanicama na području Šapca i okolnih mesta, a najčešće su otkupljivana za 450 din/kg.

Prodaja prasadi težine do 16 do 25 kilograma na stočnoj pijaci u Kragujevcu odvijala se najčešće po ceni od 400 din/kg, dok je u ponudi bilo još i tovnih svinja po ceni od 180 do 220 din/kg u zavisnosti od kvaliteta grla što ukazuje na rast cene u odnosu na prethodni period.