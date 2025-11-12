Slušaj vest

Poslednja rolna papira, na kojoj su radnici rukom ispisali datum „4. novembar 2025, Belišće“, označava više od kraja proizvodnje.

Ona je pečat na istoriju jednog industrijskog giganta i simbol sudbine stotina radnika. Nakon 65 godina postojanja, čuvena fabrika papira, nekadašnji ponos Jugoslavije i Hrvatske, nedavno je tiho zatvorena, ostavljajući iza sebe samo sećanja i neizvesnost.

Radi se o fabrici papira koja je deo kompanije DS Smith Belišće. Počela je sa radom davne 1960. godine, a prošle nedelje zvanično je otišla u istoriju.

Vlasnik fabrike, britanska kompanija DS Smith, nedavno je preuzeta od strane američkog diva International Paper. DS Smith u Belišću i Koprivnici ima i fabrike kartonske ambalaže; u Koprivnici su vlasnici kompanije Bilokalnik - industrija papirne ambalaže.

Čuvena fabrika papira Kombinat Belišće

Iz DS Smitha su objasnili da se fabrika papira u Belišću zatvara, a sa sindikatima i zaposlenima pregovaralo se o sudbini oko 200 radnika. Fabrika ambalaže u Belišću, međutim, nastavlja sa radom, piše Danica.

Prema podacima Hrvatske tehničke enciklopedije, sredinom 1980-ih Kombinat Belišće bio je jedan od najvećih složenih kombinata u industriji prerade drveta i imao je najveće kapacitete za proizvodnju poluceluloznih vlakana u SFRJ, a bio je i među većim kapacitetima u Evropi.

Godine 1984. proizvedeno je 99.300 tona poluceluloze i 165.000 tona ambalažnog papira, od kojih su značajne količine išle u izvoz. Od 1989. preduzeće je poslovalo pod imenom Društveno preduzeće Kombinat Belišće, a nakon hrvatske samostalnosti, od 1992. organizovano je kao akcionarsko društvo.

Foto: Shutterstock

Veliki gubitak

Godine 1996. preduzeće je zapošljavalo oko 3.000 ljudi i proizvodilo polucelulozu, ambalažni papir, transportnu i komercijalnu ambalažu od valovitog kartona, spiralne cevi i ambalažu, mašine za brizganje plastičnih masa, traktorske prikolice, rezanu građu, drveni ugalj i druge proizvode.

Od 2000. broj zaposlenih se postepeno smanjivao na oko 1.200, a akcije preduzeća počelo je da kupuje austrijsko preduzeće Duropack, koje je 2012. preuzelo kompaniju Belišće. Međutim, 2015. sve preuzima britanska kompanija DS Smith.

Godine 2017., preduzeće koje je tada zapošljavalo oko 400 radnika, proizvelo je 213.000 tona papira (80% za izvoz) i oko 65 miliona kvadratnih metara ambalaže od valovitog kartona, navodi Hrvatska tehnička enciklopedija.

DS Smith Belišće protekle poslovne godine beleži gubitak od čak 16 miliona evra, a godinu ranije 20 miliona evra, što znači da je u samo dve godine akumuliran gubitak od 36 miliona evra. Prema podacima Finansijske agencije, kompanija danas ima ukupno 340 zaposlenih.

Bilokalnik od 1960.

U sastavu DS Smitha posluje i koprivnička kompanija Bilokalnik, industrija papirne ambalaže, koja danas ima oko 150 zaposlenih i ostvaruje godišnji promet od oko 23 miliona evra uz profit od milion i po.

Zanimljivo je da je Bilokalnik u Koprivnici osnovan 1960. godine, u isto vreme kada i Kombinat Belišće. U koprivničkom preduzeću bile su tri osnovne delatnosti: industrija papirne ambalaže, drvna industrija i industrija građevinskog materijala, uz uslužne delatnosti: Integra (građevinarstvo), Trgovina i Rapid (metalna industrija).

U zlatno doba u Bilokalniku je radilo oko 5.000 ljudi. Danas je ostala samo kompanija Bilokalnik, industrija papirne ambalaže sa 150 zaposlenih. Drvo, Integra, Trgovina i Rapid su propali, a koprivnički Igmu preuzela je našička Nexe grupa.