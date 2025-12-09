Slušaj vest

Polovinom novembra svake godine počinje sezona ukrašavanja izloga, ulaza u zgrade prazničnom novogodišnjom dekoracijom, ali i oslikavanje stakala, trenda koji je pre 12 godina u Beograd doneo umetnik Aleksandar Savanović Haxel.

I dok je u početku morao da ubeđuje vlasnike izloga da im oslika novogodišnju dekoraciju, posle 12 godina rada, telefon mu neprestano zvoni i ne može da prihvati baš sve porudžbine.

Aleksandar Savanović oslikava staklo Foto: Privatna arhiva

- Priča o oslikavanju stakala potiče iz Novog Sada gde je prisutna već 30 godina. Godinama smo, još kao deca, u Novom Sadu oslikavali ulaze zgrada i lokale pred Novu godinu. Sad se to proširilo i u Beogradu u koji sam ja to doneo pre 12-13 godina. U početku sam išao od lokala do lokala i ubeđivao ljude da im oslikam staklo, ali niko nije hteo. Govorili su mi: "Šta ćeš da mi šaraš po prozorima". Onda sam im nudio da im uradim, pa ako im se ne dopadne ne moraju da plate. Prve godine je bilo 20, druge 50 oslikanih izloga, a treće, 2015. godine, desio se bum. Nisam mogao da postignem da uradim koliko sam imao porudžbina - počinje priču Aleksandar za Biznis Kurir.

Od tada pa do dan danas Aleksandar je pred Novu godinu zatrpan od posla, a porudžbine stižu najviše preko preporuka.

- Sezona oslikvanja novogodišnih izloga počinje polovinom novembra i traje do kraja decembra. Mušterije su svi: stanari zgrada, vlasnici lokala i restorana, hotela. Ja sam umetnik, slikar i imam firmu "Haxel art" i ostatak godine se bavim oslikavanjem murala, ulja na platnu, laser-tag arena po celoj Evropi. Moji radovi su svuda, u Hrvatskoj, Rumuniji, Grčkoj. Bio sam i u Južnoj Americi u Buenos Airesu, Rio de Žaneiru, Santrjagu u Čileu... Ljudi me pronalaze preko sajta i preko Instagrama, a najviše preko preporuka. Imam profesionalan pristup i uvek su svi zadovoljni i ponovo me zovu - kaže Aleksandar i dodaje da od ovog posla živi.

IZLOG PEKARE 10.000 DINARA, ULAZI ZGRADA JEFTINIJI

Koliko će oslikvanje izloga koštati zavisi od više stvari, a kolika će ona biti odlučuje se kada se ugovara posao.

- Oslikvanje novogodišnjih izloga na primer u jednoj pekari može da košta od 7.000 do 10.000 dinara, ulaz zgrada oko 4.000-5.000 dianra. Što se tiče restorana i hotela tu nema pravila, neko hoće samo da mu se oslika ulaz, a neko hoće sve. Kada se ugovara posao dogovaramo se o ceni i sve se plaća preko računa - ističe Savanović, koji dodaje da je najduže oslikavanje novogodišnjih stakala na jednom hotelu u Beogadu tajalo tri dana.

On ističe da cena oslikavanja murala zavisi od više faktora.

- Cene se formiraju prema tematici, veličini murala i po vremenu izvedbe. Mural 2x2 metra može koštati 100 do 1.000 evra.

Što se tiče novogodišnjeg oslikavanja, ovaj umetnik ističe da najviše voli da radi na velikim staklima, poput onih na hotelima.