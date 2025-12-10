Slušaj vest

U pitomom vojvođanskom selu Ostojićevu, nedaleko od Čoke, ne neguju se samo polja žita i kukuruza, već i jedna retka, ali tvrdoglava tradicija - guščarstvo. Njen najistaknutiji čuvar je Mikloš Reperger, koji je život posvetio prostranim pašnjacima i jatima koja broje preko 400 belih grla.

- Imamo preko 400 gusaka za sada, držaćemo ih i dalje, a ako je moguće nešto ćemo i uvećavati. Što se tiče tržišta ono se ne menja naročito, može da se proda meso, džigerica, najviše se prodaje mast koja je lekovita i što se tiče toga mogu reći da je stanje isto, uz nadu da će se narednih godina poboljšati kako bismo povećali broj gusaka u selu i okolnim mestima - kazao je Reperger.

Godinama je njegov posed utočište za veliki broj grla, što ga svrstava u sam vrh guščarske proizvodnje u Vojvodini.

Foto: Shutterstock

Dodatni udarac tradiciji je nedostatak podmlatka. Mladi se nerado odlučuju za težak i neizvestan rad, što preti da guščarstvo potpuno nestane iz vojvođanskih avlija.

- Mi se i dalje trudimo i borimo da bude kao što je nakada bilo. Nadamo se da ćemo u tome uspeti da održimo jato i da promenimo situaciju u okolnim mestima - napomenuo je on.

Mikloš Reperger, guščar po opredeljenju, predstavlja poslednju liniju odbrane jedne lepe, ali ugrožene tradicije. Njegovo jato u Ostojićevu nije samo ekonomska jedinica, to je živi spomenik onome što Vojvodina jeste – simbol upornosti i ljubavi prema zemlji i njenim blagodetima.