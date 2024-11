– Nije tako jednostavno veliko jato gusaka isterati na pašnjak, jer ga tada preko dana treba čuvati, uveče zatvoriti na sigurno, kako guske ne bi napadale lisice i druge štetočine. Ovako u prostranom dvorištu sve je pod kontrolom, izuskuje svakodnevno dosta truda, ali kada se nešto voli onda ništa nije teško. Ne može se ni jedan dan reći, danas je praznik pa nećemo raditi ništa, treba ih održavati i hraniti. Nije to naročito težak posao, ali dva ili tri puta dnevno treba im posvetiti neophodnu pažnju, da bi bilo rezultata – kaže Reperger.

Guščar iz Ostojićeva objašnjava da se guske domaćoj radinosti uglavnom drže dve ili tri godine, te da su najproduktivnije do četvrte godine, zato što kasnije meso matorih gusaka nije moguće prodati, osim ako se od guščetine ne prave trajnije prerađevine. Meso gusaka Reperger uglavnom prodaje u okolnim mestima, a nešto malo i komšijama u Mađarskoj i Rumuniji, a postiže se cena od oko 1.000 dinara za kilogram.

Pored mesa, držanje gusaka može biti isplativo i zbog perja, ali čerupanje gusaka iziskuje dosta posla, jer ono traje od proleća do jeseni i obavlja se četiri do pet puta. Od jednog čerupanja dobije se oko 100 grama perja, tako da u sezoni prinos perja po guski je do pola kilograma, ali za perje koje se koristi u tekstilnoj industriji treba naći kupce.