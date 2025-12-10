Slušaj vest

U najnovijem izdanju "Michelin Guide Serbia 2026", objavljenom danas, restorani "Langouste" iz Beograda i "Fleur de Sel" iz Novog Slankamena uspešno su potvrdili svoje "Mišlenove zvezdice", dok je pet novih restorana dobilo preporuku.

Time je ukupan broj restorana sa preporukom čuvenog svetskog gastronomskog vodiča za 2026. godinu 25. Restoran "Langouste", pod vođstvom Marka Đerića, zadržao je svoju zvezdicu zahvaljujući doslednoj upotrebi svežih lokalnih namirnica i izraženoj tehničkoj preciznosti.

Foto: Tos

Jednako impresivan ostao je i "Fleur de Sel", gde Nikola Stojaković nastavlja da spaja francuske kulinarske tehnike sa srpskim sastojcima i pejzažima Podunavlja.

Uz "Istok" i "Iva New Balkan Cuisine", prestižnu oznaku "Bib Gourmand", koja se dodeljuje za izuzetno kvalitetnu hranu, uz pristupačne cene, ove godine dobio je i beogradski restoran "Bela reka".

Ovogodišnja selekcija vodiča obuhvata i pažljivo birani spisak restorana koji nose oznaku preporuke.

Pet novih je "Suvenir", "Prime", "Puter", "S5 by Angie" i "Restoran 27".

- Zadržane "Mišlenove zvezdice" za naša dva restorana potvrđuju da je Srbija stabilno prisutna na međunarodnoj gastronomskoj sceni. Ovo je rezultat strateškog i kontinuiranog rada na unapređenju gastronomije kao ključnog segmenta turističke ponude. Ovakva međunarodna priznanja dodatno jačaju poziciju Srbije kao moderne, prestižne i autentične destinacije - rekla je Marija Labović, direktorka Turističke organizacije Srbije.