- Ja ću da zovem i Sijarta i Orbana da vidim možemo li da očekujemo od Mađarske dodatne količine, ali snalazimo se, gledamo i rešićemo to. Ja molim samo naše američke partnere, ako me sad čuju, a znam da čuju, pošto pomno prate svaku izjavu, molim ih samo da nam ne uvode tzv. sekundarne sankcije za naše finansijske institucije, da nas puste makar do sredine decembra da probamo da rešimo sve svoje probleme, a onda neka nam najave bar 7 dana ranije pa ćemo upozoriti sve i da obezbedimo makar siguran život i sigurnu budućnost našim bankama, posebno Poštanskoj štedionici, ali i drugim bankama koje rade u našem sistemu - rekao je Vučić.

- Zamislite da ja tražim od američke vlade to i to. E baš vam hvala američki pratneri, moje je da kažem da sam razumeo poruku, nisam vas ombanjivao ni pre mesec dana kada sam najavio sankcije i kada sam rekao da će biti Amerikanci nepopustljivi. Rekao sam da ne mogu da garantujem da ću da nacionalizujem rusku imovinu. Mrzim taj period od '45 do '49. Mi već imamo raznih problema, ali te probleme rešavamo i neću da zamaram time bilo koga. Na dnevnom nivou imamo štabove, gledamo kako da rešavamo, možda ćemo za koji dan uspeti da produžimo rad rafinerije, da to bude do 17, 18, možda i 20. novembra. Mi moramo zimu da dočekamo spremni, tu nam je i mazut. Mazut koristite u toplana, da povećate kalorijsku vrednost uglja, da imamo za svaki slučaj. Milion stvari radimo na dnevnom nivou, puca mi glava od brojeva. I sve to ne našom krivicom. Pitanje je u svemu tome električne energije, ako je tačno da će zima biti najhladnija. Bezbroj problema, imamo najgoru hidrološku situaciju u poslednjih 36 godina, neverovatno. A kada dogovorim uvoz nafte sa Orbanom, oni izađu sa izjavom da li je neko uništio, bacio neku bombu, bog zna. Ili samo od sebe, što mi je čudno, više ni od MOL-a ne možemo da očekujemo - pojasnio je predsednik.