Vlasti u Severnoj Rajni-Vestfaliji uvode novi zakon kako bi sprečile izrabljivanje stanara, posebno socijalno ugroženih kategorija ljudi.

Ministarka građevinarstva Ina Šarenbah (CDU) predstavila je nacrt "Zakona o pravednom stanovanju“ (Faires-Wohnen-Gesetz) koji onemogućava stanodavcima da trošne stanove izdaju za ogromne kirije.

- Oni koji smeštaju ljude u trošne stanove ili preskupe zgrade osećaće se veoma neprijatno u našoj državi u budućnosti - poručila je ona.

Problem je što pojedini stanodavci (često i poslodavci) izdaju loše, zapuštene stanove po nenormalno visokim cenama, čak i do 2.000 evra mesečno. Kako je naglasila ministarka najviše takvih "rupa" pod stanova za velike pare izdaju se ljudima koji se nalaze u teškoj situaciji, pa su smešteni u nehumanim uslovima po astronomskim cenama.

Ovakva praksa stanodavaca najčešće je zastupljena u gradovima kao što su Duizburg, Gelzenkirhen, Hagen, Herne, Felbert i Krefeld. Jedan od najgorih primera bio je Evropahaus u Oberhauzenu, koji je dospeo na naslovne strane medija zbog neispravnog grejanja i liftova.

Šta donosi novi zakon?

Prema propisima novog Zakona obavezna je potvrda o "Pravednom smeštaju“. Gradovi će moći da uvedu obaveznu registraciju, a bez nalepnice "Pravedni smeštaj“ na ulazu, nikome neće biti dozvoljeno da se useli. Kvalitet će proveravati inspekcija. Za one koji prekrše ovaj zakon predviđene su kazne i do 500.000 evra, dok vlasniku koji zapusti zgradu u kojoj izdaje stanove preti oduzimanje nekretnine. Takođe, predviđeno je i manje izdavanjestanova turistima (stan na dan) maksimalno 56 dana godišnje bez dozvole.

Veliki problem je što država trenutno često plaća kiriju (preko gradskog novca) čak i za takve "rupe“, jer socijalne službe moraju da plaćaju kiriju sve dok osoba tamo živi.

- Ovo efikasno subvencioniše kriminalne modele - ističe Šarenbah.

Pokrenuta je inicijativa za ispravljanje ove rupe u zakonu kako bi se plaćanja mogla zaustaviti, a da stanari ne završe na ulici. Zakon bi mogao da počne da važi na jesen 2026. godine.