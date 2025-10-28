Slušaj vest

Svi maloprodajni objekti Naftne industrije Srbije posluju trenutno u redovnom režimu rada, uredno su snabdeveni i obezbeđene su dovoljne zalihe naftnih derivata za domaće tržište, a plaćanje goriva i druge robe moguće je izvršiti gotovinom i Dina platnim karticama svih banaka.

Takođe, može se platiti i korporativnim karticama, m-banking aplikacijom svih banaka putem opcije "IPS pokaži", kao i Drive.Go aplikacijom (samo uz IPS način plaćanja).

Uz navedene načine plaćanja, kao i u prethodnom periodu, potrošači mogu ostvarivati pogodnosti programa lojalnosti "Sa nama na putu", kao i Taksi i Agro kartica.

- U novonastalim okolnostima jedan od prioriteta kompanije NIS nastavlja da bude uredno snabdevanje tržišta svim vrstama naftnih derivata. NIS na tržištu Srbije rukovodi maloprodajnom mrežom od više od 320 benzinskih stanica, a u ovom trenutku svi maloprodajni objekti NIS-a posluju u redovnom režimu rada - navode iz NIS-a, a prenosi Telegraf.

U NIS-u kažu da pažljivo prate aktuelnu situaciju i da će u slučaju bilo kakvih promena u okviru poslovanja javnost biti blagovremeno obaveštena.