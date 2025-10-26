Slušaj vest

Razgovori sa MMF-om u Vašingtonu nisu doneli konkretne odgovore o NIS-u i američkim carinama, a po povratku u Beograd usledila je zabrana uvoza ruskog gasa iz Brisela. To je dodatno uzdrmalo poverenje investitora koji kapital usmeravaju tamo gde su energenti jeftiniji.

A problemi sa NIS-om i uvozom gasa tek slede. Iza posete predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen Beogradu, u vazduhu je ostala jedna rečenica koja bi trebalo da ulije poverenje Srbiji. „Mi povezujemo Srbiju sa energetskim tržištem Evropske unije i to je prava garancija da će srpske porodice biti sigurne i da će im biti toplo tokom zime“, izjavila je Fon der Lajen tokom posete Beogradu.

O ovoj temi govorili su gosti emisije "Puls Srbije": novinar Dragan Vujičić i Dušan Stojaković

Dušan Stojaković Foto: Kurir Televizija

Rešenje sankcija

- Mi nismo potpisali dugoročni ugovor, i mislim da je to bio problem kada je Brisel rekao da će da zavrne gas. Međutim, Marta Kos je rekla da to ne znači da će Srbima biti zavrnuta slavina kada je gas u pitanju. MMF je došao da napravi reviziju našeg poslovanja, reč je o finansijskoj instituciji. Što se tiče energetskih problema, mi smo dobili početkom godine sankcije NIS-u. Zahvaljujući našem rukovodstvu, sankcije smo odlagali, ali smo sada pritisnuti uza zid - kaže Stojaković i dodaje:

- Naša država je ponudila Rusima da plati većinski deo, ali se njima takav scenario ne sviđa. Možda im se ne sviđa jer je sada u Srbiji neizvesna situacija, jer postoji način da se preuzme ilegalno vlast. Kada se sve to sabere, ta 2026. bi mogla biti ključna i taj izborni proces kad prođe, stvari će biti jasnije. Potrebno je mnogo kompromisa napraviti, da bi se iz ove situacije izašlo stabilno. Jedino ako se postigne mir rata u Ukrajini, može doći do pregovora i rešenja sankcija.

Dragan Vujičić Foto: Kurir Televizija

Srbija - kolateralna šteta

Vujičić upozorava da svet trenutno prolazi kroz ozbiljan sukob na energetskom polju, koji se ubrzano intenzivira i preti da preraste u pravi globalni energetski rat:

- Amerikanci plaćaju duplo manje struju od Evropljana, kao i tri puta manje plaćaju gas, što je apsolutno suludo. Marta Kos se apsolutno ne pita ni o čemu. Ko se seća, Tramp je govorio o ekonomskoj pespektivi Evropa i upozorio da mora da prestane sa zelenim socijalizmom, Evropa to ne želi - kaže Vujičić i dodaje:

- Amerikanci imaju apsolutno novu politiku. To je sudar pameti i logike. Evropa pokušava da viši energetski agregat zameni onim nižim i to je ta zelena agenda a to je nemoguće. Mi smo tu sitan deo, a moć propagande je precenjena. Mi smo ovde kolateralna šteta vrelikih sila i mi nismo krivi zbog sankcija.

