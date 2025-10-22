Slušaj vest

Kompanija NIS isplaćuje 22. oktobra 2025. godine dividendu akcionarima iz dobiti ostvarene u 2024. godini, osim akcionarima za koje je, u skladu sa odlukom Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad, isplata privremeno odložena do njihovog isključenja sa SDN liste Ministarstva finansija SAD.

U te svrhe biće isplaćeno 4.595.042.072 dinara (u bruto iznosu) što predstavlja 25 odsto neto dobiti Društva iz prethodne godine.

Pravo na dividendu imaju svi akcionari koji su bili upisani kao vlasnici akcija u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti na dan 10.06.2025. godine, odnosno na Dan akcionara XVII redovne sednice Skupštine akcionara NIS-a.

Republici Srbiji će na ime dividende iz dobiti za 2024. godinu u budžet biti uplaćeno više od 1,3 milijarde dinara, a Republika Srbija ostvaruje i prihod na osnovu poreza koji se uplaćuje prilikom isplate dividende ostalim akcionarima.

Građanima Srbije koji poseduju akcije NIS-a biće isplaćeno 23,95 dinara po akciji, nakon odbitka poreza od 15 odsto na bruto iznos dividende koji iznosi 28,18 dinara po akciji.

Isplata dividende akcionarima koji poseduju više od 5 odsto akcija vrši se direktnom uplatom, dok se za ostale akcionare isplata vrši preko Centralnog registra hartija od vrednosti, na račune koje koriste za trgovanje akcijama ili koje su dostavili prilikom prijavljivanja za besplatne akcije.