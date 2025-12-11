Slušaj vest

Luana Lopez Lara, 29-godišnja bivša balerina iz Brazila, postala je najmlađa žena na svetu koja je sopstvenim radom stekla milijardu dolara, prestigavši Kajli Džener i Tejlor Svift, prenosi „Forbs“.

Platforma „Kalši“ i njena vrednost

Lara je suosnivač platforme „Kalši“, koja se bavi trgovanjem i predviđanjem realnih događaja, a čija se vrednost procenjuje na oko 11 milijardi dolara. Samo njen udeo od 12 odsto vredi približno 1,3 milijarde dolara.

„Kalši“ funkcioniše kao tržište predviđanja, gde korisnici mogu da ulažu u ishod političkih izbora, sportskih mečeva i drugih važnih događaja, kombinujući finansijsko tržište sa prognozama.

Od baletske scene do biznisa

Pre nego što je zakoračila u svet biznisa, Lara je pohađala školu Boljšoj teatra u Brazilu, a sa 17 godina preselila se u SAD radi školovanja. Kasnije je sa kolegom Tarekom Mansurom pokrenula „Kalši“, koji je prve dve godine razvijan bez zvaničnog lansiranja.

Platforma je dobila federalno odobrenje 2020. godine, a 2024. godine sudskom odlukom je stekla pravo da otvori i tržišta vezana za političke izbore, navodi Tanjug. Obim trgovanja je u međuvremenu naglo porastao, čak za 1.000 odsto, i trenutno prelazi milijardu dolara nedeljno.