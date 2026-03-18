Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća osiguranike koji imaju staž osiguranja navršen u Srbiji i Austriji i korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvarenih primenom bilateralnog sporazuma o socijalnom osiguranju, da se međunarodni dani razgovora sa Austrijom održavaju u utorak 21. aprila 2026. godine u Novom Sadu, od 9 do 16.00 časova (prostorije Filijale u Novom Sadu, Žitni trg 1-3) i sredu 22. aprila 2026. godine u Beogradu, od 9 do 16.00 (prostorije u ulici Pariska broj 9, Beograd-Stari grad).

Na ovim razgovorima će savetodavci iz austrijskog Zavoda za penzijsko osiguranje i RF PIO Srbije pružiti besplatnu pravnu pomoć licima koja ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom sporazuma iz oblasti socijalnog osiguranja zaključenog između naše zemlje i Austrije.

Svi zainteresovani su u obavezi da zaključno sa 14. aprilom prijave učešće i zakažu termin dolaska na broj telefona 011/2030-745, radnim danima od 8 do 15 časova. Prilikom dolaska trebalo bi da ponesu svu dokumentaciju u vezi sa osiguranjem i lična dokumenta.