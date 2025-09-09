Slušaj vest

Tiktokerka Kejti, koja se upustila u zahtevan projekat obnove starog paba Old Masons Arms u selu Hambleton, u engleskom Jorkširu, ostala je zatečena kada je u podu otkrila – skrivena vrata.

"Znali smo da negde postoji ulaz u podrum, ali nismo imali pojma gde“, rekla je Kejti u videu na TikToku. Prethodni vlasnici živeli su u objektu više od 40 godina, a ona veruje da u podrum niko nije silazio decenijama.

Kada je podigla tepih i drvene daske, ispod se ukazao mračni otvor.

"Bilo je potpuno crno i puno paučine. Mogla sam da vidim čudne senke u tami“, ispričala je.

Njen prijatelj spustio se dole s baterijskom lampom i zatekao prostoriju srednje veličine u kojoj su bile raspadnute stolice i kartonska kutija sa logotipom ugašene japanske firme JVC. Kutija je, kako su komentatori primetili, pripadala kasetofonu iz 1983. godine.

"Kakav divan pronalazak.“

Kejti je pojasnila da je podrum bio zazidan i zatvoren više od četiri decenije, a tek kada je iz kuće uklonjen stari nameštaj, uspeli su da pronađu pravi ulaz. Spoljašnji prozor i velika drvena vrata koja su nekada služila za unos buradi bili su potpuno zazidani, pa se u podrum moglo ući jedino kroz skriveni prolaz u unutrašnjosti kuće.

Foto: Printscreen/TikTok

Otkrće je izazvalo oduševljenje među korisnicima TikToka. Jedan od njih napisao je: „Kakav divan pronalazak, mnogo sam ljubomoran.“ Sama Kejti priznala je da je bila impresionirana: „Nismo očekivali ovako lep svod. Podrum uopšte nije bio deo naših planova, ali sada ga sigurno uključujemo u renoviranje.“

Neki su nagađali da je drveni nameštaj u podrumu možda služio kao dodatni inventar, na primer klupe, za nekadašnje goste koji su ostajali nakon zatvaranja paba, dok su drugi pretpostavili da je bio prostor za čuvanje buradi. A iznenađenjima tu nije kraj. Naime, Kejti je u nastavku radova otkrila još jedan detalj. Podigavši drugi tepih, naišla je na originalne crno-crvene keramičke pločice stare decenijama. „Istrošene su, ali prelepe. Planiramo da ih obnovimo i ostavimo kao deo Old Masons Armsa“, rekla je.