Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević izjavila je danas da je u ovoj godini isplaćeno 750 miliona dinara subvencija majkama za kupovinu prve nekretnine i navela da je za 2026. godinu za tu meru opredeljeno 1,1 milijardi dinara.

Žarić Kovačević je rekla da je Ministarstvu odobreno povećanje budžeta za 2026. godinu za 33,02 odsto, a da će ta sredstva biti namenjena za subvencije majkama za kupovinu prve nekretnine.

- To je mera koja se najviše koristi u našem Ministarstvu. Podnošenje zahteva je kontinuirano, što nas raduje i svima ćemo izaći u susret, sa svima ćemo razgovarati i potruditi se da ispune uslove kako bi dobili subvenciju - rekla je Žarić Kovačević za K1 televiziju i podsetila da je maksimalni iznos za kupovinu prve nekretnine do 20.000 evra.

Koji su uslovi?

Podsetila je da je uslov da nosilac subvencije bude majka, da dete u trenutku podnošenja zahteva nije navršilo godinu dana i da majka nema nekretninu na svoje ime.

Foto: Shutterstock

Istakla je da je to izuzetno značajna mera za mlade i da te subvencije mogu biti dodatna prednost prilikom uzimanja kredita.

- Mlade majke koje dobiju subvenciju mogu da je iskoriste kao olakšicu kod banaka, koje uz podršku Vlade Srbije nude povoljnije uslove kreditiranja, uključujući i niže kamatne stope - kazala je ministarka.

Istakla je da su mere Ministarstva za brigu o porodici i demografiju lako dostupne svim građanima, uz jasno definisane kriterijume i uslove.

- Sa druge strane, podigli smo nivo operativnosti na najviši mogući stepen. Danas sa svim majkama koje nam se jave za subvenciju za kupovinu prve nekretnine komuniciramo telefonom ukoliko je potrebno dopuniti dokumentaciju. Trudimo se da ne šaljemo mejlove i poštu jer se na to čeka, već da sve rešavamo brzo i efikasno - rekla je Žarić Kovačević.