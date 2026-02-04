Slušaj vest

Ministarstvo zaštite životne sredine iznelo je saopštenje povodom tvrdnji koje iznosi pokret „Kreni-promeni“:

Ministarstvo zaštite životne sredine kategorički odbacuje tendenciozne i netačne tvrdnje koje iznosi pokret „Kreni-promeni“. Reč je o svesnom obmanjivanju građana i manipulaciji činjenicama, sa jasnim ciljem političkog obračuna, a ne zaštite životne sredine. Zbog građana koji zaslužuju istinito i potpuno informisanje, dužni smo da javno iznesemo činjenice i razjasnimo stvarno stanje.

Prvo, kada govore o zaštiti vlažnih područja, namerno izostavljaju celokupnu sliku. Republika Srbija danas ima 11 vlažnih područja upisanih na Spisak Ramsarske konvencije, ukupne površine preko 130.000 hektara, što predstavlja jasan dokaz kontinuirane i ozbiljne politike zaštite ovih ekosistema.

Drugo, posebno je značajno što je Đerdap 2020. godine proglašen jedanaestim Ramsarskim područjem, nakon dugogodišnjeg i izuzetno složenog postupka prikupljanja podataka. Reč je o području od 66.525 hektara, što je površina jednaka onoj koju zajedno čini prethodnih deset Ramsarskih područja u Srbiji, i koje ispunjava čak osam od devet kriterijuma Ramsarske konvencije. To je naj složeniji i najobimniji upis koji je Srbija do sada realizovala.

Treće, „zaboravljaju“ i da je 2023. godine Srbija sa Rumunijom proglasila prvo prekogranično Ramsarsko područje - Park prirode Gvozdena vrata-Đerdap, čime je ojačana zaštita vlažnih staništa na Dunavu i uspostavljeno zajedničko upravljanje migratornim vrstama i ekosistemima od međunarodnog značaja. To su činjenice koje se ne mogu relativizovati.

Četvrto, baru Revu odlikuju izuzetne prirodne vrednosti, a njena uloga je od ključnog značaja za očuvanje biodiverziteta i staništa brojnih vrsta. Svesni smo značaja ove oblasti i postupamo u skladu sa obavezama koje proizilaze iz međunarodnih dokumenata, uključujući Ramsarsku konvenciju, kao i iz važećih nacionalnih propisa koji se odnose na zaštitu ugroženih vrsta. Ministarstvo će nastaviti da pažljivo prati razvoj situacije i sprovodi sve zakonom propisane i stručne procedure, uz kontinuiran dijalog sa javnošću i stručnim organizacijama, kako bi sve aktivnosti u ovom području bile u potpunosti usaglašene sa principima očuvanja biodiverziteta i održivog korišćenja prostora.

Konačno, u odnosu 2012. godinu, kada se pod zaštitom nalazilo 5,90% teritorije, u 2026. godini se pod zaštitom nalazi 10,73% teritorije Republike Srbije pod zaštitom.

Dok se neki služe dezinformacijama i političkim manipulacijama, Ministarstvo će nastaviti da donosi stručne i zakonite odluke, u cilju zaštite vlažnih područja kroz konkretne mere, međunarodnu saradnju i odgovorno upravljanje - poručili su iz ministarstva.