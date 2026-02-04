Slušaj vest

U ranim jutarnjim časovima 13. juna više od 200 izraelskih borbenih aviona započelo je napade na Iran, osvetlivši nebo iznad Teherana i započevši dvanaestodnevni sukob u kojem su život izgubile stotine ljudi.

Za jednog korisnika platforme Polymarket, taj dan je, međutim, imao sasvim drugačiji ishod, bio je izuzetno povoljan. Tokom 24 sata koji su prethodili napadu, uložio je desetine hiljada dolara na opciju „da“ u tržištu pod nazivom „Hoće li Izrael do petka početi vojnu akciju protiv Irana?“, u trenutku kada se takav scenario smatrao malo verovatnim, sa procenjenim izgledima od oko 10 odsto. Nakon što je napad izveden, Polymarket je potvrdio da je vojna akcija zaista sprovedena i korisniku isplatio 128.000 dolara (otprilike 107.000 evra).

Postavlja se pitanje da li je reč o čistoj sreći? Polymarket je onlajn platforma koja omogućava korisnicima da se klade na gotovo bilo koji događaj, od toga koja će pesma biti najviše slušana na Spotifyju do toga koliko puta će Donald Tramp u jednom danu izgovoriti reč „terrible“. Tokom administracije Džoa Bajdena, ova neregulisana platforma bila je zabranjena u SAD-u, iako su joj korisnici mogli pristupiti putem VPN-a. Danas se na Polymarketu svakodnevno obrne više od 100 miliona dolara u opkladama.

Pogodio, a tek počeo da se kladi

Korisnik koji je pogodio izraelski napad bio je relativno nov na platformi. Nakon tog uspeha, postavio je još pet oklada na slična tržišta, uključujući pitanja poput „Hoće li Izrael objaviti kraj vojnih operacija protiv Irana pre jula?“ ili „Hoće li Izrael napasti Iran do 31. januara 2026.?“. Sve ove prognoze pokazale su se tačnim, donoseći mu dodatnu zaradu veću od 28.000 dolara.

Analiza blockchain podataka koju je sproveo Guardian povezala je ovaj kripto-novčanik sa nalogom na mreži X, čija je lokacija navedena kao Beit Ha’shita, kibuc na severu Izraela. Podaci ukazuju na to da je korisnik nedavno prebacio svoje opklade na još dva naloga, verovatno kako bi izbegao identifikaciju. Na tim nalozima trenutno ima deset aktivnih opklada koje se odnose na izraelsku vojnu strategiju. Guardian nije uspeo da stupi u kontakt s vlasnikom naloga, ali su izraelske odbrambene snage i bezbednosna služba Shin Bet otvorile istragu, što su zvaničnici potvrdili prošlog četvrtka.

Za razliku od kladionica poput DraftKingsa, koje zahtevaju verifikaciju identiteta skeniranjem ličnih dokumenata, Polymarket funkcioniše na blockchain tehnologiji. Nalozi su povezani sa kripto-novčanicima koji su javno vidljivi, ali ih je teško povezati s konkretnim osobama. Iako je sedište kompanije u SAD-u, tržišta su dostupna globalno, a korisnici ostaju anonimni.

Isplativa investicija

Predvidiva tržišta doživela su značajan rast 2024. godine, kada je „običnim“ Amerikancima omogućeno da se klade na ishod predsedničkih izbora. Nakon presude Vrhovnog suda iz 2018. godine, kojom je legalizovano sportsko klađenje, interesovanje za onlajn kockanje već je bilo izraženo. Dinamika izborne kampanje, puna preokreta, dodatno je pojačala utisak da je politika postala svojevrsna sportska disciplina za posmatranje.

Rast popularnosti Polymarketa u početku su podstakli influenseri iz takozvane manosfere. Osnivač Barstool Sportsa Dave Portnoy delio je izborne kvote sa publikom od preko 200 miliona pratilaca, dok su desno orijentisani nalozi na mreži X koristili tržišta koja su predviđala Trampovu pobedu kako bi dovodili u pitanje tradicionalne ankete. Kripto-strimeri su političko klađenje predstavljali kao još jedan oblik visokorizične, ali potencijalno veoma profitabilne investicije.

Danas Polymarket, zajedno sa konkurentskom platformom Kalshi, nudi opklade na gotovo svaki aspekt svakodnevice - od vremenske prognoze za sutra do toga šta će Bad Bunny obući na Super Bowlu - pretvarajući samu realnost u svojevrsni kazino.

Ogromni dobici

Korisnici kupuju ugovore „da“ ili „ne“, čija se cena kreće između 0 i 1 dolar. Ukoliko ugovor „da“ košta 0,80 dolara, tržište procenjuje da je verovatnoća ishoda 80 odsto. Ako se događaj ostvari, vrednost tog ugovora raste na 1 dolar, dok pogrešan ugovor gubi svu vrednost. Oni koji kupe hiljade ugovora za događaje sa niskom procenjenom verovatnoćom - na primer po ceni od 0,10 dolara za izraelski napad - mogu ostvariti ogromnu dobit ako se scenario obistini.

Pristalice Polymarketa odbacuju tvrdnje da je reč o običnom kockanju. Po njihovom mišljenju, ova tržišta, zasnovana na stvarnom novcu i stvarnim uverenjima, predstavljaju vredan izvor informacija, pa čak i alternativni oblik novinarstva. Smatraju da su kvote, koje formiraju ljudi spremni da rizikuju sopstveni novac, pouzdanije od anketa ili političkih komentara.

- Izuzetno je zanimljivo kod Polymarketa to što stvara finansijski podsticaj ljudima da informacije iznesu na tržište i da se tržište potom promieni - izjavio je izvršni direktor platforme Shayne Coplan.

Korist za korisnike, ali i rizici

Ipak, stručnjaci upozoravaju da ovakav sistem otvara vrata zloupotrebama i trgovanju povlašćenim informacijama. Guardian je identifikovao više od deset naloga sa obrascima koji ukazuju na moguće insajdersko trgovanje: veliki i precizno tempirani ulozi neposredno pre događaja, minimalna druga aktivnost i značajna zarada. Ukupna dobit tih naloga iznosila je oko 2,17 miliona dolara.

Slučajevi obuhvataju razne oblasti - od međunarodne politike do kulturnih priznanja. Nakon što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski najavio sastanak s Donaldom Trampom pre kraja godine, grupa novih korisnika zaradila je 154.000 dolara kladeći se na taj ishod, svega dan pre zvanične objave. U drugim primerima, korisnici su profitirali klađenjem na dobitnike Nobelove nagrade, poteze američke administracije ili poslovne odluke velikih tehnoloških kompanija.

Analitičari upozoravaju da je granica između insajderske informacije i takozvane „prednosti okolnosti“ često nejasna. Saznanje nečega nekoliko sati pre ostalih ne mora nužno predstavljati kršenje zakona, ali sistem ipak podstiče curenje osetljivih, pa čak i poverljivih informacija.

Obaveza poštovanja lokalnih zakona

Dok konkurentska platforma Kalshi formalno zabranjuje insajdersko trgovanje, Polymarket u svojoj neregulisanoj verziji nema takvu eksplicitnu zabranu. Kompanija se poziva na stav da su korisnici odgovorni za poštovanje lokalnih zakona u zemljama u kojima se nalaze.