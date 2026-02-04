Slušaj vest

Više hiljada ljudi, od kojih većina ima vozačku dozvolu, ali nema dovoljno iskustva, prošlo je dodatnu obuku i časove vožnje kod Dragana Radića iz Beograda, instruktora vožnje koji se ovim poslom bavi već 17 godina. Dragan kaže da mu najčešće dolaze kandidati sa položenim vozačkim ispitom, uglavnom žene, koje nakon polaganja nisu vozile i napravile su dugu pauzu, često i po deset ili više godina.

U većini slučajeva to su osobe koje se plaše samostalne vožnje, ulaska u saobraćaj, gužve i drugih vozača, a samim tim nemaju ni visok nivo samopouzdanja dok sede za volanom svog automobila. Svestan da zbog velikog interesovanja ne može da izađe u susret svim zainteresovanima koji mu se javljaju zbog dodatnih časova vožnje, ali i zbog brojnih poziva ljudi iz naše dijaspore koji žele da ih obuči putem računara, ovaj svestrani instruktor došao je na jednu nesvakidašnju ideju.

Platforma sa video časovima vožnje

Nedavno je sa svojim saradnicima pokrenuo prvu platformu kod nas sa video-časovima vožnje, odnosno sajt casovivoznje.online, na kojem kandidati mogu detaljno i realistično da prođu kroz brojne saobraćajne situacije i da se za njih pripreme unapred, ali sa daleko manje stresa nego u realnoj vožnji.

Na ovoj platformi biće objavljeno oko 30 različitih lekcija, među kojima su, između ostalog, prolazak kroz frekventne kružne tokove u Beogradu, prometne raskrsnice, kao i video-časovi pravilnog prestrojavanja, paralelnog, kosog i drugih vrsta parkiranja, skretanja iz dvosmerne u jednosmernu ulicu i još mnogo toga. Dragan kaže da je oduvek želeo da snimi takve situacije i prikaže ih onlajn na posebnom sajtu, ali da je čekao pravi trenutak, kao i tim kreativnih stručnjaka i programera sa kojima je ovu ideju konačno sproveo u delo.

- Ideja je bila da se pomogne ljudima, jer je većina njih položila vožnju pre mnogo godina i vremenom su pozaboravljali mnoga pravila, a i saobraćaj se u međuvremenu dosta promenio - objašnjava Dragan.

- Nije sve kao nekada, zbog čega kod tih kandidata nastaje problem - dodaje on i ističe da su se mnogi njegovi kandidati iz manjih gradova tek doselili u Beograd, da ne poznaju ulice, kružne tokove i velike raskrsnice, a uz to su čuli i videli kako se u prestonici često vozi brzo, sa uletanjima i presecanjima, što dodatno pojačava osećaj nesigurnosti.

Lekcije sa sajta

Časovi vožnje online koriste kako vozači koji su tek položili, tako i oni koji su prethodno uz Dragana savladali dodatne časove vožnje, ali i oni kojima praksa nije potrebna, već samo teoretsko pojašnjenje koje mogu samostalno da primene u svom automobilu. Snimci su rađeni iz ugla vozača, a pojedini su snimani i dronom. Na njima su predstavljene realne situacije u saobraćaju, uz Draganove komentare, objašnjenja, korisne savete i „cake“ koje znaju samo iskusni vozači.

- Dešavalo mi se da su pojedini vozači koji su odavno položili zaboravili čak i kako se pokreće automobil i kako su raspoređene brzine na menjaču. Zato smo snimili i videe sa situacijama koje deluju jednostavno, a mnogima stvaraju veliki stres - kaže Dragan.

Među njima su, na primer, objašnjenja kako se pravilno sipa gorivo i AdBlue na pumpi, kako se koristi samouslužna perionica, kako se proverava nivo ulja i antifriza, kao i kako se menja guma. Prolazak kroz kružni tok kod Bogoslovije i kružni tok Ušće, prestrojavanje odnosno promena saobraćajne trake, skretanje ulevo na raskrsnici i parkiranje na nekoliko načina trenutno su najpopularniji snimci.

1/6 Vidi galeriju Instruktor vožnje Dragan Radić pokrenuo platformu sa video-časovima vožnje za sve koji su napravili dugu pauzu i plaše se da sednu za volan Foto: Printscreen/pricesadusom.com

Dragan ističe da će svakog meseca dodavati nove lekcije, što će biti vidljivo svim korisnicima, kako postojećim, tako i novim.

- Pažljivo sam osluškivao kandidate i njihove potrebe tokom vožnje. Najčešće su to bile žene koje su mi pričale koje im raskrsnice ulivaju najveći strah, na koja pitanja nemaju odgovore i šta ih najviše muči u vožnji, a ne smeju da pitaju svoje partnere, muževe ili braću, koji su, nažalost, često nervozni i bez razumevanja. Tako su nastale sve ove lekcije, koje, sudeći po prvim komentarima, zaista mnogo znače i pomažu vozačima - rekao je Dragan.