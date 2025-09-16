Da li će polovnjaci pojeftiniti do kraja godine

Prosečne cene oglašenih polovnih automobila u Srbiji porasle su u prvoj polovini godine za 6,5 odsto u odnosu na isti period prošle godine, a trenutno nema indicija da bi moglo da dođe do pada cena, izjavio je Petar Veličković sa sajta "Polovni automobili"

- Imamo trend rasta cena polovnih vozila koji traje već skoro tri godine. Kada dodamo na to da su poskupeli polovnjaci u Evropi, kakvi su nam troškovi transporta, jasno je da nema indikatora koji bi mogli da nam pokažu da će doći do pada cena - rekao je Veličković.

Uzroci rasta cena

Glavni razlog za poskupljenje je kombinacija nekoliko faktora. Prvi je trend rasta cena na tržištu Evropske unije, odakle u Srbiju dolazi najveći broj vozila.

- Jedno od nedavnih istraživanja pokazalo je da je cena polovnih automobila u proseku u Evropi poskupela u 2025. godini, viša je za pet procenata u odnosu na 2024. - navodi Veličković.

Drugi važan faktor su troškovi uvoza. Veličković ističe da su troškovi nabavke i transporta porasli i za više od 20 odsto. Pored toga, tu su i špediterske usluge, obavezno ispitivanje vozila i ekološke takse.

Saveti za kupce

Veličković naglašava da su kupci postali znatno oprezniji. Naročito im je važna istorija vozila, odnosno servisna istorija i način održavanja.

- Kupovina i polovnog, a naročito novog automobila, ozbiljno je ulaganje. Prirodno je što kupac hoće da se u što većoj meri osigura da to što je platio zaista odgovara onome što se navodi - objašnjava on.

Veliki problem na tržištu je vraćanje kilometraže, što se dešava širom sveta, pa čak i u zemljama gde je to krivično delo.

- Danas je to prilično jednostavno softverski izvesti - dodaje Veličković.

Iako ne postoji sistem koji kupca štiti 100 odsto, postoje internet platforme preko kojih se, unosom broja šasije, može doći do informacija o kilometraži, servisnoj istoriji i eventualnim saobraćajnim nezgodama.

- Uvek se savetuje kupcima da ulože malo vremena i energije, da se ne zaleću prilikom kupovine automobila. Što više dokumentacije o vozilu, servisna istorija, način na koji je održavan, kilometraža, sve su to neke stvari koje valja proveriti - zaključuje Veličković.